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https://tr.sputniknews.com/20211202/izmirde-chp-ve-iyi-partiden-istifa-eden-27-kisi-mhpye-katildi-1051379724.html
İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:39+0300
2021-12-02T16:39+0300
2021-12-02T16:39+0300
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CHP ve İYİ Parti üyesi 27 kişi partilerinden istifa etti.İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'ye üye olan 27 kişiye rozetlerini taktı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/deva-partisi-mus-il-baskani-celik-ile-45-kisi-partiden-istifa-etti-1050907723.html
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izmir, chp, türkiye, mhp, iyi parti
İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.
CHP ve İYİ Parti üyesi 27 kişi partilerinden istifa etti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.
MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'ye üye olan 27 kişiye
rozetlerini taktı.