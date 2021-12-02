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İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
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CHP ve İYİ Parti üyesi 27 kişi partilerinden istifa etti.İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'ye üye olan 27 kişiye rozetlerini taktı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/deva-partisi-mus-il-baskani-celik-ile-45-kisi-partiden-istifa-etti-1050907723.html
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izmir, chp, türkiye, mhp, iyi parti

İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

16:39 02.12.2021
© AA / Turgay Konuralpİzmir`de CHP ve İYİ Parti`den istifa eden 27 kişi MHP`ye katıldı
İzmir`de CHP ve İYİ Parti`den istifa eden 27 kişi MHP`ye katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA / Turgay Konuralp
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.
CHP ve İYİ Parti üyesi 27 kişi partilerinden istifa etti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takıldı.
MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'ye üye olan 27 kişiye rozetlerini taktı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Muş İl Başkanı avukat Elif Çelik ile il ve ilçe yönetiminde yer alan 45 kişi partiden istifa etti. Çelik, parti binasında basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
TÜRKİYE
DEVA Partisi Muş İl Başkanı Çelik ile 45 kişi partiden istifa etti
17 Kasım, 21:40
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