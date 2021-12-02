https://tr.sputniknews.com/20211202/japon-otomotiv-devi-nissan-guzunu-aya-dikti-1051363539.html

Japon otomotiv devi Nissan güzünü Ay'a dikti

Japon otomotiv devi Nissan güzünü Ay'a dikti

Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği ve Ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan keşif aracını tanıttı. Nissan'ın motor... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T11:52+0300

2021-12-02T11:52+0300

2021-12-02T11:57+0300

japonya

ay

nissan

araç

uzay

honda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051363318_0:4:735:417_1920x0_80_0_0_2967f47be1e1930ea78faa243508e9d3.jpg

Japon otomotiv devi Nissan, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği Ay taşıtının prototipini kamuoyuna tanıttı. Nissan'ın elektrikli araçlarda kullanmak üzere geliştirdiği motor kontrol teknolojisinden yararlanan aracın, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesi hedefleniyor. Sürücüsüz olarak hareket etmek üzere tasarlanan ve Güneş enerjisiyle çalışması beklenen keşif araç, Ay yüzeyine uyum sağlayan özel tekerleklerle donatıldı. Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin JAXA ile proje geliştirme sürecine devam edeceği kaydedilirken, aracın kullanıma ne zaman hazır olacağının ise henüz netleşmediği ifade edildi. Honda'nın hedefi de Ay Japonya merkezli bir diğer otomotiv üreticisi Honda'nın da 2029'da Ay'a gönderilmesi hedeflenen bir keşif aracı üzerinde JAXA ile ortaklaşa çalıştığı biliniyor. Honda ayrıca uzay keşif projelerinde kullanılmak üzere oksijen, hidrojen ve elektrik sağlayacak bir yenilenebilir enerji sistemi üzerinde çalışma yürütüyor.

japonya

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, ay, nissan, araç, uzay, honda