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https://tr.sputniknews.com/20211202/japon-otomotiv-devi-nissan-guzunu-aya-dikti-1051363539.html
Japon otomotiv devi Nissan güzünü Ay'a dikti
Japon otomotiv devi Nissan güzünü Ay'a dikti
Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği ve Ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan keşif aracını tanıttı. Nissan'ın motor... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T11:52+0300
2021-12-02T11:57+0300
japonya
ay
nissan
araç
uzay
honda
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Japon otomotiv devi Nissan, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği Ay taşıtının prototipini kamuoyuna tanıttı. Nissan'ın elektrikli araçlarda kullanmak üzere geliştirdiği motor kontrol teknolojisinden yararlanan aracın, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesi hedefleniyor. Sürücüsüz olarak hareket etmek üzere tasarlanan ve Güneş enerjisiyle çalışması beklenen keşif araç, Ay yüzeyine uyum sağlayan özel tekerleklerle donatıldı. Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin JAXA ile proje geliştirme sürecine devam edeceği kaydedilirken, aracın kullanıma ne zaman hazır olacağının ise henüz netleşmediği ifade edildi. Honda'nın hedefi de Ay Japonya merkezli bir diğer otomotiv üreticisi Honda'nın da 2029'da Ay'a gönderilmesi hedeflenen bir keşif aracı üzerinde JAXA ile ortaklaşa çalıştığı biliniyor. Honda ayrıca uzay keşif projelerinde kullanılmak üzere oksijen, hidrojen ve elektrik sağlayacak bir yenilenebilir enerji sistemi üzerinde çalışma yürütüyor.
japonya
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japonya, ay, nissan, araç, uzay, honda

Japon otomotiv devi Nissan güzünü Ay'a dikti

11:52 02.12.2021 (güncellendi: 11:57 02.12.2021)
© İHA / BURAK ERSOYNissan- Ay
Nissan- Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA / BURAK ERSOY
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Nissan Motor, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile ortaklaşa geliştirdiği ve Ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan keşif aracını tanıttı. Nissan'ın motor kontrol teknolojisinden güç alan aracının, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket edebilmesi umuluyor.
Japon otomotiv devi Nissan, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği Ay taşıtının prototipini kamuoyuna tanıttı.
Nissan'ın elektrikli araçlarda kullanmak üzere geliştirdiği motor kontrol teknolojisinden yararlanan aracın, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesi hedefleniyor.
Sürücüsüz olarak hareket etmek üzere tasarlanan ve Güneş enerjisiyle çalışması beklenen keşif araç, Ay yüzeyine uyum sağlayan özel tekerleklerle donatıldı.
Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin JAXA ile proje geliştirme sürecine devam edeceği kaydedilirken, aracın kullanıma ne zaman hazır olacağının ise henüz netleşmediği ifade edildi.

Honda'nın hedefi de Ay

Japonya merkezli bir diğer otomotiv üreticisi Honda'nın da 2029'da Ay'a gönderilmesi hedeflenen bir keşif aracı üzerinde JAXA ile ortaklaşa çalıştığı biliniyor. Honda ayrıca uzay keşif projelerinde kullanılmak üzere oksijen, hidrojen ve elektrik sağlayacak bir yenilenebilir enerji sistemi üzerinde çalışma yürütüyor.
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