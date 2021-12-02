https://tr.sputniknews.com/20211202/kadinlar-tenis-birligi-cindeki-tenis-turnuvalarini-askiya-aldi-1051357254.html
Kadınlar Tenis Birliği, Çin'deki tenis turnuvalarını askıya aldı
Kadınlar Tenis Birliği, Çin'deki tenis turnuvalarını askıya aldı
Kadınlar Tenis Birliği, ülkesinin eski Başbakan yardımcısı Zhang tarafından cinsel tacize uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng hakkındaki endişeleri... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T04:32+0300
2021-12-02T04:32+0300
2021-12-02T04:32+0300
spor
çin
askıya alma
turnuva
kadınlar tenis birliği (wta)
peng shuai
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Kadınlar Tenis Birliği (WTA), eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli tarafından tacize uğradığını açıklayan tenisçi Peng Shuai hakkındaki endişelerini gerekçe göstererek Çin'deki turnuvalarını askıya aldı.Üst yönetici Steve Simon, WTA'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Peng'in nerede olduğunu biliyoruz ancak özgür ve güvende olup olmadığı, sansüre ya da zorlamaya maruz kalıp kalmadığına dair ciddi şüphelerim var. WTA yapılması gerekenler konusunda başından beri netti. Peng Shuai'nin cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili sansür olmaksızın tam ve şeffaf bir soruşturma için çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng'in iddiasının 'hasıraltı edilmesinden endişelendiklerini' belirten Simon, şunları kaydetti:"Sonuç olarak Hong Kong da dahil Çin'deki tüm WTA turnuvaları, ikinci bir açıklamaya kadar askıya alınmıştır. Sporcularımızdan, Peng Shuai'nin özgürce iletişim kurmasına izin verilmediğini ve baskı altında olduğunu düşündüğümüz bir yerde yarışmalarını nasıl isteyebilirim? Çin istediğimiz adımları atmadığı sürece orada etkinlikler düzenleyerek oyuncularımız ve çalışanlarımızı riske atamayız.”Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası 35 yaşındaki Peng'den, 3 hafta haber alınamamıştı.Çin devlet televizyonu ve gazetesinin Twitter üzerinden görüntülerini yayınladığı Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'la da görüntülü görüşme gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211123/cinden-pengin-ortaya-cikmasiyla-tatmin-olmayan-batiya-kotu-niyetle-abartiyorsunuz-tepkisi-1051080523.html
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çin, askıya alma, turnuva, kadınlar tenis birliği (wta), peng shuai
Kadınlar Tenis Birliği, Çin'deki tenis turnuvalarını askıya aldı
Kadınlar Tenis Birliği, ülkesinin eski Başbakan yardımcısı Zhang tarafından cinsel tacize uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng hakkındaki endişeleri nedeniyle Çin'deki turnuvaları durdurduğunu açıkladı.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli tarafından tacize uğradığını açıklayan tenisçi Peng Shuai hakkındaki endişelerini gerekçe göstererek Çin'deki turnuvalarını askıya aldı.
Üst yönetici Steve Simon, WTA
'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Peng'in nerede olduğunu biliyoruz ancak özgür ve güvende olup olmadığı, sansüre ya da zorlamaya maruz kalıp kalmadığına dair ciddi şüphelerim var. WTA yapılması gerekenler konusunda başından beri netti. Peng Shuai'nin cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili sansür olmaksızın tam ve şeffaf bir soruşturma için çağrımızı yineliyoruz"
ifadelerini kullandı.
Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng'in iddiasının 'hasıraltı edilmesinden endişelendiklerini' belirten Simon, şunları kaydetti:
"Sonuç olarak Hong Kong da dahil Çin'deki tüm WTA turnuvaları, ikinci bir açıklamaya kadar askıya alınmıştır. Sporcularımızdan, Peng Shuai'nin özgürce iletişim kurmasına izin verilmediğini ve baskı altında olduğunu düşündüğümüz bir yerde yarışmalarını nasıl isteyebilirim? Çin istediğimiz adımları atmadığı sürece orada etkinlikler düzenleyerek oyuncularımız ve çalışanlarımızı riske atamayız.”
Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası 35 yaşındaki Peng'den, 3 hafta haber alınamamıştı.
Çin devlet televizyonu ve gazetesinin Twitter üzerinden görüntülerini yayınladığı Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'la da görüntülü görüşme gerçekleştirmişti.