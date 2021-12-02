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Karamollaoğlu'ndan sağlıkçılara zam çağrısı: Atılan adım eksik kalmıştır
© AATemel Karamollaoğlu
© AA
Hekimlere uygulanacak zammın tüm sağlıkçıları kapsamasını isteyen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Hakkaniyete uygun olan tüm sağlık çalışanlarımızı kapsayacak şekilde düzenlemenin genişletilmesi” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hekim maaşlarına yapılan zammın tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Hekimlerimizin maaşlarında yapılan yeni düzenlemeleri destekliyor hatta geç bile kalındığını düşünüyoruz. Fakat atılan bu adım da yine eksik kalmıştır. Sağlık sistemi bir bütündür ve tüm sağlık çalışanlarımız da bu sistemin birer parçasıdır.
Bir yerde külfete ortak olan herkesin nimete de ortak olabilmesi gerekir.
Hakkaniyete uygun olan, özellikle son yıllarda fedakarca görev yaptıklarına şahit olduğumuz tüm sağlık çalışanlarımızı kapsayacak şekilde bu yeni düzenlemelerin genişletilmesidir.
Hakkaniyete uygun olan, özellikle son yıllarda fedakarca görev yaptıklarına şahit olduğumuz tüm sağlık çalışanlarımızı kapsayacak şekilde bu yeni düzenlemelerin genişletilmesidir.
Bir yerde külfete ortak olan herkesin nimete de ortak olabilmesi gerekir.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 2, 2021
Hakkaniyete uygun olan, özellikle son yıllarda fedakarca görev yaptıklarına şahit olduğumuz tüm sağlık çalışanlarımızı kapsayacak şekilde bu yeni düzenlemelerin genişletilmesidir.