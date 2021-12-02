Karamollaoğlu'ndan sağlıkçılara zam çağrısı: Atılan adım eksik kalmıştır

Hekimlerimizin maaşlarında yapılan yeni düzenlemeleri destekliyor hatta geç bile kalındığını düşünüyoruz. Fakat atılan bu adım da yine eksik kalmıştır. Sağlık sistemi bir bütündür ve tüm sağlık çalışanlarımız da bu sistemin birer parçasıdır.