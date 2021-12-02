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https://tr.sputniknews.com/20211202/kasimda-en-cok-satilan-otomobil-markalari-belli-oldu-1051375681.html
Kasım'da en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Kasım'da en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Peugeot izledi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T15:38+0300
2021-12-02T15:38+0300
ekonomi
türkiye
araba
otomotiv
otomobil
araç
rekor
pazar
satış
kasım
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 24.9 azalışla 60 bin 216 oldu.2021 yılı kasım ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 9.2 artarak 17 bin 234 seviyesinde kaydedildi.Toplam satışta Fiat liderODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 9 bin 568 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 8 bin 187 satışla Renault ve 4 bin 999 satışla da Peugeot takip etti. Toyota 4 bin 662 satışla dördüncü ve Citroen de 4 bin187 satışla beşinci sırada yer aldı.Otomobil satışlarında ilk 5 markaKasım'da en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 7 bin 879 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 65'le Toyota ve 3 bin 776 satışla da Hyundai izledi.Fiat, 3 bin 249 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot 3 bin 115 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.Kasımda lüks ve spor otomobil satışıOtomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Kasım ayında 1 Bentley, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 4 Aston Martin, 6 Maserati, 18 Jaguar ve 33 Porsche satışı gerçekleştirildi.Hafif ticarinin ilk 5'iHafif ticari araç segmentine bakıldığında 6 bin 319 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 3 bin 657 satışla Ford ve 1.884 satışla Peugeot izledi.Citroen 1.152 satışla dördüncü ve Volkswagen de 908 satışla beşinci oldu.Yılın 11 aylık döneminde en çok satılan 5 markaBu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.Bu dönemde Fiat, 110 bin 904 satışla ilk sırada yer aldı.Fiat'ı, 70 bin 615 satışla Renault ve 64 bin 904 satışla Volkswagen takip etti. Ford 60 bin 204 satışla dördüncü, Toyota 45 bin 959 satışla beşinci sırada yer aldı.Öte yandan, sektör temsilcileri pazarda araç bulunurluğu noktasında hala sorunlar yaşandığını, müşterilerin her istediği aracı bulamadığını, dolayısıyla markaların "elinde araç bulundurabildiği" ölçüde satış yapabildiğini belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211128/dolar-otomobil-piyasasini-da-vurdu-200-bin-tlnin-altinda-iki-arac-kaldi-1051229704.html
https://tr.sputniknews.com/20211202/otomobil-satislari-kasimda-yuzde-332-azaldi-1051360697.html
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türkiye, araba, otomotiv, otomobil, araç, rekor, pazar, satış, kasım

Kasım'da en çok satılan otomobil markaları belli oldu

15:38 02.12.2021
© AAEkimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Peugeot izledi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 24.9 azalışla 60 bin 216 oldu.
2021 yılı kasım ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 9.2 artarak 17 bin 234 seviyesinde kaydedildi.

Toplam satışta Fiat lider

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 9 bin 568 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 8 bin 187 satışla Renault ve 4 bin 999 satışla da Peugeot takip etti. Toyota 4 bin 662 satışla dördüncü ve Citroen de 4 bin187 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Kasım'da en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 7 bin 879 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 65'le Toyota ve 3 bin 776 satışla da Hyundai izledi.
Fiat, 3 bin 249 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot 3 bin 115 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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28 Kasım, 18:02

Kasımda lüks ve spor otomobil satışı

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Kasım ayında 1 Bentley, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 4 Aston Martin, 6 Maserati, 18 Jaguar ve 33 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 6 bin 319 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 3 bin 657 satışla Ford ve 1.884 satışla Peugeot izledi.
Citroen 1.152 satışla dördüncü ve Volkswagen de 908 satışla beşinci oldu.

Yılın 11 aylık döneminde en çok satılan 5 marka

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine yüzde 1 büyüyerek 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.
Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.
Bu dönemde Fiat, 110 bin 904 satışla ilk sırada yer aldı.
Fiat'ı, 70 bin 615 satışla Renault ve 64 bin 904 satışla Volkswagen takip etti. Ford 60 bin 204 satışla dördüncü, Toyota 45 bin 959 satışla beşinci sırada yer aldı.
Öte yandan, sektör temsilcileri pazarda araç bulunurluğu noktasında hala sorunlar yaşandığını, müşterilerin her istediği aracı bulamadığını, dolayısıyla markaların "elinde araç bulundurabildiği" ölçüde satış yapabildiğini belirtiyor.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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Otomobil satışları kasımda yüzde 33.2 azaldı
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