Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211202/kiev-ukraynali-personelin-belarus-sinirinda-gocmenlere-ates-actigi-iddialarini-yalanladi-1051379153.html
Kiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı
Kiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı
Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, Ukraynalı personelin Belarus sınırındaki bir grup göçmene ateş açtığı iddiasıyla yayınlanan videonun gerçeği yansıtmadığını... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:29+0300
2021-12-02T16:29+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
ukrayna
kiev
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051379056_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_16b6fe45424d52a18eaf057811361d29.jpg
Belarus-Polonya sınırında Avrupa hayali kuran çok sayıda göçmenin zorlu kış koşullarındaki bekleyişi sürerken bu kez Ukrayna-Belarus sınırında göçmenlere ateş açıldığı iddiası gündeme geldi.29 Kasım'da kaydedildiği öne sürülen videoya ilişkin açıklama yapan Sınır Muhafız Servisi, "Bu bilgi doğru değil, video yalan. Ukrayna-Belarus sınırında yasa dışı göçmen grubu görülmedi" ifadelerini kullandı.Sınır Muhafız Servisi, Ukraynalılara yalan bilgileri yaymama ve sadece resmi kaynaklara itibar etme çağrısı yaptı.Kızılötesi kamerayla çekilen görüntüde, zifiri karanlıkta iki sıra halinde ilerleyen bir grup insan yer alıyor. Videoda bazı kişilerin kaçarken düştüğü ve onlara yaklaşan en az bir kişinin ateş açtığı görülüyor.Grubun hangi bölgeden geçtiği belli olmazken, bazı kaynaklar olayın Çernobil nükleer santrali yanındaki tecrit bölgesinde, Belarus sınırının kuzeyinde yaşandığını öne sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20211119/ukrayna-savunma-bakani-monastirskiy-rusya-ve-belarus-sinirlarina-2500-kilometre-cit-cekelim-1050977077.html
polonya
belarus
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051379056_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_42948e96f91942747328e4e3bab3af55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, ukrayna, kiev, göçmen krizi

Kiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı

16:29 02.12.2021
© REUTERS / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRYKiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı
Kiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY
Abone ol
Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, Ukraynalı personelin Belarus sınırındaki bir grup göçmene ateş açtığı iddiasıyla yayınlanan videonun gerçeği yansıtmadığını savundu.
Belarus-Polonya sınırında Avrupa hayali kuran çok sayıda göçmenin zorlu kış koşullarındaki bekleyişi sürerken bu kez Ukrayna-Belarus sınırında göçmenlere ateş açıldığı iddiası gündeme geldi.

29 Kasım'da kaydedildiği öne sürülen videoya ilişkin açıklama yapan Sınır Muhafız Servisi, "Bu bilgi doğru değil, video yalan. Ukrayna-Belarus sınırında yasa dışı göçmen grubu görülmedi" ifadelerini kullandı.

Sınır Muhafız Servisi, Ukraynalılara yalan bilgileri yaymama ve sadece resmi kaynaklara itibar etme çağrısı yaptı.

Kızılötesi kamerayla çekilen görüntüde, zifiri karanlıkta iki sıra halinde ilerleyen bir grup insan yer alıyor. Videoda bazı kişilerin kaçarken düştüğü ve onlara yaklaşan en az bir kişinin ateş açtığı görülüyor.

Grubun hangi bölgeden geçtiği belli olmazken, bazı kaynaklar olayın Çernobil nükleer santrali yanındaki tecrit bölgesinde, Belarus sınırının kuzeyinde yaşandığını öne sürdü.
Мигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ukrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2500 kilometre çit çekelim
19 Kasım, 21:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:54CHP'li Altay: Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor
17:52Rus Dışişleri: Durumun gerilemediği sinyalini vermek için Putin-Biden temaslarına ihtiyaç var
17:51Tanju Özcan: İzahı olmayan şeyin mizahı olur, bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış
17:37Sırbistan Savunma Bakanı: Rusya'dan yeni Pantsir hava savunma sistemleri alıyoruz
17:35AB, Ukrayna'ya 31 milyon euro güvenlik yardımı yapılmasını onayladı
17:21Google ve Youtube yetkilileri Meclis'te milletvekillerini bilgilendirdi
17:20ABD'li mevkidaşıyla görüşen Lavrov: Kiev'in ABD'nin oyunlarına çekilmesinin ciddi sonuçları olacak
17:14Türkiye-Libya arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl sonra yeniden başladı
17:14Ruslar yılbaşı tatili için en çok St. Petersburg ve Türkiye'ye uçak bileti alıyor
17:13İstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı
17:07İletişim Başkanı Altun: Doğalgaz rezervlerini çıkarmaya başladığımızda döviz çıktısı azalacak
17:05Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
17:04S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir
16:59TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin lira başarı ödülü
16:57Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye eden uçaklar Rusya’ya döndü
16:55Birleşik Kamu-İş en düşük memur maaşı talebini açıkladı
16:50Dans eder gibi hareketleriyle 'halaycı kuş'
16:48Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
16:39İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı
16:32Yüzde 100 zam istenmişti: Bakan Kurum, poşet fiyatlarında artış olmayacağını açıkladı