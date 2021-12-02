Kiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa hayali kuran çok sayıda göçmenin zorlu kış koşullarındaki bekleyişi sürerken bu kez Ukrayna-Belarus sınırında göçmenlere ateş açıldığı iddiası gündeme geldi.



29 Kasım'da kaydedildiği öne sürülen videoya ilişkin açıklama yapan Sınır Muhafız Servisi, "Bu bilgi doğru değil, video yalan. Ukrayna-Belarus sınırında yasa dışı göçmen grubu görülmedi" ifadelerini kullandı.



Sınır Muhafız Servisi, Ukraynalılara yalan bilgileri yaymama ve sadece resmi kaynaklara itibar etme çağrısı yaptı.



Kızılötesi kamerayla çekilen görüntüde, zifiri karanlıkta iki sıra halinde ilerleyen bir grup insan yer alıyor. Videoda bazı kişilerin kaçarken düştüğü ve onlara yaklaşan en az bir kişinin ateş açtığı görülüyor.



Grubun hangi bölgeden geçtiği belli olmazken, bazı kaynaklar olayın Çernobil nükleer santrali yanındaki tecrit bölgesinde, Belarus sınırının kuzeyinde yaşandığını öne sürdü.