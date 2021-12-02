https://tr.sputniknews.com/20211202/lavrov-ukraynanin-abdnin-jeopolitik-oyunlarina-cekilmesinin-cok-ciddi-sonuclari-olacak-1051381953.html
ABD'li mevkidaşıyla görüşen Lavrov: Kiev'in ABD'nin oyunlarına çekilmesinin ciddi sonuçları olacak
ABD'li mevkidaşıyla görüşen Lavrov: Kiev'in ABD'nin oyunlarına çekilmesinin ciddi sonuçları olacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken’a Ukrayna'nın ABD'nin dış politika oyunlarına çekilmesinin Moskova'yı karşı adımlar atmak zorunda... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T17:20+0300
2021-12-02T17:20+0300
2021-12-02T17:52+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın kendisini ABD'nin dış politika oyunlarına çekmesinin Moskova'yı karşı adımlar atmak zorunda bırakacağı konusunda uyardığı belirtildi.'Misilleme yapmak zorunda bırakır'Açıklamada, “Rusya'nın yasal endişelerinin görmezden gelinmesinin, NATO güçleri sınırlarımızın yakınına konuşlandırılırken Ukrayna'nın ABD'nin jeopolitik oyunlarına çekilmesinin en ciddi sonuçlara yol açacağı, bizi askeri-stratejik dengeyi düzeltmek üzere misilleme yapmak zorunda bırakacağı vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Lavrov'un, Rusya'nın batı sınırlarında uzun vadeli güvenlik garantilerinin buna alternatif olabileceğini vurgulayarak, bunun ‘zorunlu bir gereklilik olarak düşünülmesi gerektiğinin’ altını çizdiği kaydedildi.‘Lavrov ve Blinken, Kiev'in Minsk-2’yi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı’Stockholm’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada ayrıca, iki bakanın Kiev'in Minsk Anlaşmaları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.Açıklamada, “Ukrayna'daki iç çatışmanın üzerinde duruldu. Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle doğrudan diyalogun sürdürülmesi dahil olmak üzere, Kiev'in Minsk kompleksini koşulsuz ve tam olarak yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda Ukrayna'nın iç mevzuatını değiştirmeye yönelik son girişimlerin Minsk Anlaşmaları ile doğrudan çeliştiği kaydedildi” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/lavrov-natonun-nukleer-silah-aciklamalari-sicak-catismayi-provoke-etme-amaci-tasiyor-1051339410.html
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ABD'li mevkidaşıyla görüşen Lavrov: Kiev'in ABD'nin oyunlarına çekilmesinin ciddi sonuçları olacak
17:20 02.12.2021 (güncellendi: 17:52 02.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken’a Ukrayna'nın ABD'nin dış politika oyunlarına çekilmesinin Moskova'yı karşı adımlar atmak zorunda bırakacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın kendisini ABD'nin dış politika oyunlarına çekmesinin Moskova'yı karşı adımlar atmak zorunda bırakacağı konusunda uyardığı belirtildi.
'Misilleme yapmak zorunda bırakır'
Açıklamada, “Rusya'nın yasal endişelerinin görmezden gelinmesinin, NATO güçleri sınırlarımızın yakınına konuşlandırılırken Ukrayna'nın ABD'nin jeopolitik oyunlarına çekilmesinin en ciddi sonuçlara yol açacağı, bizi askeri-stratejik dengeyi düzeltmek üzere misilleme yapmak zorunda bırakacağı vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Lavrov'un, Rusya'nın batı sınırlarında uzun vadeli güvenlik garantilerinin buna alternatif olabileceğini vurgulayarak, bunun ‘zorunlu bir gereklilik olarak düşünülmesi gerektiğinin’ altını çizdiği kaydedildi.
‘Lavrov ve Blinken, Kiev'in Minsk-2’yi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı’
Stockholm’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada ayrıca, iki bakanın Kiev'in Minsk Anlaşmaları çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
Açıklamada, “Ukrayna'daki iç çatışmanın üzerinde duruldu. Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle doğrudan diyalogun sürdürülmesi dahil olmak üzere, Kiev'in Minsk kompleksini koşulsuz ve tam olarak yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda Ukrayna'nın iç mevzuatını değiştirmeye yönelik son girişimlerin Minsk Anlaşmaları ile doğrudan çeliştiği kaydedildi” denildi.