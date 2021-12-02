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Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı
Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos sonrası Caddebostan sahiline vuran çöpler ve atıklar havadan ve sualtından görüntülendi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T20:16+0300
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yaşam
istanbul
lodos
caddebostan
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İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini bugün azaltmaya başladı. Lodosun yaşandığı günlerde Kadıköy Caddebostan sahilinde dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.Lodos sonrasında denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan sahilinde kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden çakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü.Sahildeki kirlilik ise havadan ve sualtından görüntülendi.
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istanbul, lodos, caddebostan

Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı

20:16 02.12.2021
© İHALodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı
Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA
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İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos sonrası Caddebostan sahiline vuran çöpler ve atıklar havadan ve sualtından görüntülendi.
İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini bugün azaltmaya başladı.
Lodosun yaşandığı günlerde Kadıköy Caddebostan sahilinde dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.
Lodos sonrasında denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan sahilinde kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden çakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü.
Sahildeki kirlilik ise havadan ve sualtından görüntülendi.
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