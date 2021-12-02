https://tr.sputniknews.com/20211202/lodosun-etkisiyle-caddebostan-sahili-cop-icinde-kaldi-1051388083.html

Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı

Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos sonrası Caddebostan sahiline vuran çöpler ve atıklar havadan ve sualtından görüntülendi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

lodos

caddebostan

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İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini bugün azaltmaya başladı. Lodosun yaşandığı günlerde Kadıköy Caddebostan sahilinde dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.Lodos sonrasında denizin dibindeki atıklar ve çöpler, Caddebostan sahilinde kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden çakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar bir çok atık olduğu görüldü.Sahildeki kirlilik ise havadan ve sualtından görüntülendi.

istanbul

caddebostan

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2021

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istanbul, lodos, caddebostan