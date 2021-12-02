Lukaşenko: Rusya ile entegrasyonumuz konusunda sınır yok

RİA Novosti’ye röportaj veren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Rusya ile entegrasyon sürecimizin duracağı bir sınır yok. Kulağa felsefi gelebilir ama bu böyle. Sınır yok” dedi. Lukaşenko iki ülke arasında kullanılabilecek para birimi yaratılması olasılığına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: “Bu daha yüksek bir entegrasyon seviyesi, henüz o seviyeye yaklaşmış değiliz. Yaklaştığımızda bir karar veririz.” Lukaşenko tek bir para biriminin kullanılacağı seviyeye kademe kademe geçilmesi gerektiğinin de altını çizdi.Rusya ile Belarus daha önce ekonomi alanında işbirliğiyle ilgili 28 entegrasyon programını imzalamıştı.Erken seçim mümkünÖte yandan Lukaşenko, devlet başkanlığı seçimlerinin vaktinde yapılabileceğini ama yeni anayasanın kabul edilmesinden sonra erken seçimlere gidilmesi ihtimalinin de dışlanmadığını belirtti. Belarus lideri, seçimlerin gelecek yaz gerçekleştirilmesi ihtimali hakkında da, “Hayır, hayır, ne olacak göreceğiz. Başkanlık seçimleri için yaklaşık 3-4 yıl var” ifadelerini kullandı. Belarus’ta üzerinde değişiklik hazırlığı yapılan anayasa ile ilgili referandumun en geç Şubat 2022’ye kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Belarus lideri Lukaşenko, RİA Novosti'ye verdiği demeçte Rusya ile ilişkilerine ve ortak para birimi oluşturulması ihtimaline değindi.
RİA Novosti’ye röportaj veren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Rusya ile entegrasyon sürecimizin duracağı bir sınır yok. Kulağa felsefi gelebilir ama bu böyle. Sınır yok” dedi.
Lukaşenko iki ülke arasında kullanılabilecek para birimi yaratılması olasılığına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: “Bu daha yüksek bir entegrasyon seviyesi, henüz o seviyeye yaklaşmış değiliz. Yaklaştığımızda bir karar veririz.” Lukaşenko tek bir para biriminin kullanılacağı seviyeye kademe kademe geçilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Rusya ile Belarus daha önce ekonomi alanında işbirliğiyle ilgili 28 entegrasyon programını imzalamıştı.