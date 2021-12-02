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Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı, hastaneye kaldırıldı
Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı, hastaneye kaldırıldı
Avukat Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazadan su istedi. Su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu verilen Hatemi, hastanelik oldu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T12:56+0300
2021-12-02T13:03+0300
çamaşır suyu
yaşam
endoskopi
su
mağaza
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Su diye çamaşır suyu içen ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi, hastaneye kaldırıldı.Alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti. İçtikten sonra fenalaşan ünlü avukat, apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi çekildi.‘Ölümden döndüm, hukuki süreç başlatacağım’Posta’nın aktardığına göre, yaşadığı olay sonrası konuşan Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211115/istanbulda-bir-kadin-sokak-kedilerinin-ictigi-suya-camasir-suyu-dokerken-yakalandi-1050807230.html
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çamaşır suyu, endoskopi, su, mağaza

Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı, hastaneye kaldırıldı

12:56 02.12.2021 (güncellendi: 13:03 02.12.2021)
© Instagram/Aslı HatemiAslı Hatemi
Aslı Hatemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Instagram/Aslı Hatemi
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Avukat Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazadan su istedi. Su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu verilen Hatemi, hastanelik oldu.
Su diye çamaşır suyu içen ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi, hastaneye kaldırıldı.
Alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti. İçtikten sonra fenalaşan ünlü avukat, apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi çekildi.

‘Ölümden döndüm, hukuki süreç başlatacağım’

Posta’nın aktardığına göre, yaşadığı olay sonrası konuşan Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" şeklinde konuştu.
Sokak hayvanlarının su kaplarına çamaşır suyu koyan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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