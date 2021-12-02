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Matrix Ressurrections'tan yeni fragman: 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir'
Matrix Ressurrections'tan yeni fragman: 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir'
24 Aralık'ta vizyona girecek Matrix Resurrections'tan yeni bir video yayınlandı. 'Déjà V' başlığıyla yayınlanan video, hem Matrix Resurrections'tan hem de... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T16:28+0300
2021-12-02T16:53+0300
matrix
yaşam
fragman
neo
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Maceranın ilk ayağı 1999 yapımı Matrix'te, Neo karakteri (Keanu Reeves) aynı hareketi iki kez peş peşe tekrarlayan siyah bir kedi görüp bunun deja vu olduğunu düşünüyordu. Trinity karakteri (Carrie-Anne Moss) ise bu durumun Matrix'teki bir kısa devre olduğunu, programda bir şeyi değiştirdiklerinde ortaya çıktığını açıklıyordu. Paylaşılan video da Trinty'nin 'Déjà Vu Matrix’te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur' açıklamasıyla ve Neo'nun yine bir siyah kedi görmesiyle başlıyor.Beyaz Perde’nin aktardığına göre, videoda ‘Change' (Değişim) yazısı vurgulanıyor ve bilinmeyen bir kişi tarafından söylenen 'Yeni bir şey yaratmak için neden eski kodu kullanasın?' sözü duyuluyor. Devamında ise yine bilinmeyen bir kadın sesinden 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir' cümlesi geliyor.Filmin senaristlerinden David Mitchell, yaptığı bir açıklamada 'Matrix Resurrrections'ın basit bir şekilde bir devam filmi olarak ele alınamayacağını' söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/the-matrix-resurrections-icin-geri-sayim-basladi-karakter-posterleri-yayinlandi-1051099438.html
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matrix, fragman, neo

Matrix Ressurrections'tan yeni fragman: 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir'

16:28 02.12.2021 (güncellendi: 16:53 02.12.2021)
© YouTube/Warner Bros. PicturesMatrix Ressurrections, Keanu Reeves, Neo
Matrix Ressurrections, Keanu Reeves, Neo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© YouTube/Warner Bros. Pictures
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24 Aralık'ta vizyona girecek Matrix Resurrections'tan yeni bir video yayınlandı. 'Déjà V' başlığıyla yayınlanan video, hem Matrix Resurrections'tan hem de önceki filmlerden görüntüler içeriyor.
Maceranın ilk ayağı 1999 yapımı Matrix'te, Neo karakteri (Keanu Reeves) aynı hareketi iki kez peş peşe tekrarlayan siyah bir kedi görüp bunun deja vu olduğunu düşünüyordu. Trinity karakteri (Carrie-Anne Moss) ise bu durumun Matrix'teki bir kısa devre olduğunu, programda bir şeyi değiştirdiklerinde ortaya çıktığını açıklıyordu.
Paylaşılan video da Trinty'nin 'Déjà Vu Matrix’te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur' açıklamasıyla ve Neo'nun yine bir siyah kedi görmesiyle başlıyor.
Beyaz Perde’nin aktardığına göre, videoda ‘Change' (Değişim) yazısı vurgulanıyor ve bilinmeyen bir kişi tarafından söylenen 'Yeni bir şey yaratmak için neden eski kodu kullanasın?' sözü duyuluyor. Devamında ise yine bilinmeyen bir kadın sesinden 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir' cümlesi geliyor.
Filmin senaristlerinden David Mitchell, yaptığı bir açıklamada 'Matrix Resurrrections'ın basit bir şekilde bir devam filmi olarak ele alınamayacağını' söylemişti.
Matrix afişi, Keanu Reeves, Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
YAŞAM
The Matrix Resurrections için geri sayım başladı: Karakter posterleri yayınlandı
24 Kasım, 12:46
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