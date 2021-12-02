https://tr.sputniknews.com/20211202/mersinde-belediyenin-islettigi-kafede-masa-ve-sandalyeleri-kirdilar-1051394449.html

Mersin'de belediyenin işlettiği kafede masa ve sandalyeleri kırdılar

Mersin'de belediyenin işlettiği kafede masa ve sandalyeleri kırdılar

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen kafeye gelen 2 saldırgan, masa-sandalye ve saksıları devirerek kırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T23:30+0300

2021-12-02T23:30+0300

2021-12-02T23:30+0300

türkiye

mersin

belediye

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Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Meydanı yanındaki Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği kafeye gelen 2 kişi, masa, sandalye ve saksıları devirdi. Masa ve sandalyeleri kırılması için yere vuran kişiler, kafenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Personelin ihbarı üzerine kafeye polis ekipleri sevk edildi. Kamera görüntüleri incelenirken, şüphelilerin B.C.E. ve C.B.G. olduğu tespit edildi. B.C.E.'nin 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ve 'kasten yaralama', C.B.G.'nin ise 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından emniyette kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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mersin, belediye