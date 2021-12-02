https://tr.sputniknews.com/20211202/mohac-meydan-savasinin-yapildigi-alan-tespit-edildi-1051370489.html

Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi

Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi

Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi. Araştırmacılar, Földvar köyünde... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T13:59+0300

2021-12-02T13:59+0300

2021-12-02T14:00+0300

kanuni sultan süleyman

yaşam

macaristan

osmanlı imparatorluğu

savaş

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Macar bilim insanları, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı II. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında, 29 Ağustos 1526'da gerçekleşen ve iki saat gibi kısa bir sürede sonuçlanan Mohaç Savaşı'nın yapıldığı alanı belirledi.Macar Bilimler Akademisinin sağladığı araştırma fonuyla 2018 yılında Pecs Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi tarafından başlatılan projenin yöneticisi Prof. Dr. Norbert Pap, ''Mohaç Savaşı bugünkü Macaristan'da bulunan Mohaç kentinin güneyinde bir yerlerde gerçekleşti ama savaşın tam olarak nerede olduğu hakkında Macaristan'da 100 yıldır devam eden tarihi bir tartışma vardı" dedi.AA'ya konuşan Pap, savaşta Macar Hristiyan ordusunda yer alan Papaz Istvan Brodaric'in notlarında, yeniçerilerin Földvar isimli bir köyün önünde düzen aldığını yazdığını ve Osmanlı ordusunun sahip olduğu 150 topun da aynı köyün önünde dizildiğinin bilindiğini kaydetti.Pap, Brodaric'in notlarında yer alan köyün sakinlerinin savaştan sonra köye döndüğünün bilindiğini, kaynaklara göre de köyün 1703'e kadar ayakta kaldığının net bir şekilde tespit edildiğini belirtti:'Földvar köyünün bulunması ciddi bir olay'Yaptıkları araştırma sonuçlarına göre Földvar köyünün Borza-Major bataklığı civarında olduğunu ve gerçekleştirdikleri jeofizik incelemelerin bölgede Orta Çağ'a ait büyük bir yerleşim biriminin izlerini gösterdiğini ifade eden Pap, sözlerini şöyle sürdürdü:Tuna Nehri kıyısındaki alanın bugün uçsuz bucaksız ekilebilir bölgeler olduğunu ama savaşın yapıldığı dönemde tamamen suyla kaplı bir bataklık olduğunu, hem Türk hem de Macar ordusunun o bataklık alanları aşarak bölgeye ulaşabildiğini belirten Pap, savaşın yapılması için tek uygun alanın bu köy bölgesi olduğunu, bugün ise o bölgede hiçbir bataklık alanın kalmadığını söyledi.'Macar Kralı II. Layoş'un hayatını kaybettiği yeri tespit ettik'Hem Türk hem de Macar kaynaklarının bölgedeki bataklığın savaşta da büyük önem taşıdığını yazdığına, o zamanki notlara göre de savaş esnasında birçok askerin buradaki derin bataklığa düşerek hayatını kaybettiğine dikkati çeken Pap, savaş bitiminde Macarların Tuna'da Macar filosu bulunduğu için Tuna'ya doğru kaçtığını söyledi:Sultan Dördüncü Murat döneminde 1630-31'de, Topkapı Sarayı'ndaki Revan ve Bağdat Köşkü'ne benzer bir şekilde Macaristan'da Mohaç Savaşı Anıtı'nın yaptırıldığını ifade eden Pap, söz konusu anıtın yerini de tespit ettiklerini ve efsaneye göre Mohaç Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin buraya defnedildiğini belirtti.Pap ayrıca, bölgede insan kemiklerinin gömülü olduğu iki yer daha tespit ettiklerini, bu bölgede yapılacak kazılarda toplu mezarların bulunma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211117/ispanyada-ic-savas-doneminden-kalma-bir-toplu-mezar-85-yil-sonra-acildi-1050897442.html

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kanuni sultan süleyman, macaristan, osmanlı imparatorluğu, savaş