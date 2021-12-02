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Motosiklet sürücülerinden otobüs şoförlerine teşekkür çiçeği: 'Dost zor günde belli olur'
Motosiklet sürücülerinden otobüs şoförlerine teşekkür çiçeği: 'Dost zor günde belli olur'
Motosiklet sürücüleri, İstanbul'da hafta başında etkili olan lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletlilerin geçişine yardımcı olan İETT sürücülerine... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T15:03+0300
2021-12-02T15:03+0300
yaşam
türkiye
iett
çiçek
otobüs
şoför
teşekkür
motosiklet
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Motosiklet sürücüleri, kuvvetli rüzgarda motosikletlilere siper olan sürücülere teşekkür etti.15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde toplanan ve konvoy oluşturan motosikletliler, köprüden geçen metrobüslerin sürücülerine çiçek verdi. Motosikletliler daha sonra Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na giderek sürücülere çiçek verdi ve teşekkür etti.'Dostlar zor günde belli olur'Motosiklet sürücü Cansın Savuk, "Biz geçtiğimiz günlerde olumsuz hava şartlarında yaşamış olduğumuz durumdan dolayı bize yardımcı olan İETT şoförlerine teşekkür amaçlı çiçek getirdik. Dostlar zor günde belli olur. Biz motosiklet sürücüleri iki teker üzerinde yolculuk yapıyoruz. Ve hayatta motosikletlilerin fark edilmesi için çaba gösteriyoruz. Bizim bu çabalarımıza karşılık veren İETT şoförlerine minnettarız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/motorlu-kuryelere-kalkan-olan-metrobus-soforleri-ustumuze-duseni-yaptik-hediye-beklemiyoruz-1051278982.html
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türkiye, iett, çiçek, otobüs, şoför, teşekkür, motosiklet

Motosiklet sürücülerinden otobüs şoförlerine teşekkür çiçeği: 'Dost zor günde belli olur'

15:03 02.12.2021
© DHAMotosiklet sürücülerinden 'lodos' çiçeği! Teşekkür ettiler
Motosiklet sürücülerinden 'lodos' çiçeği! Teşekkür ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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Motosiklet sürücüleri, İstanbul'da hafta başında etkili olan lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletlilerin geçişine yardımcı olan İETT sürücülerine teşekkür edip çiçek verdi.
Motosiklet sürücüleri, kuvvetli rüzgarda motosikletlilere siper olan sürücülere teşekkür etti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde toplanan ve konvoy oluşturan motosikletliler, köprüden geçen metrobüslerin sürücülerine çiçek verdi. Motosikletliler daha sonra Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na giderek sürücülere çiçek verdi ve teşekkür etti.

'Dostlar zor günde belli olur'

Motosiklet sürücü Cansın Savuk, "Biz geçtiğimiz günlerde olumsuz hava şartlarında yaşamış olduğumuz durumdan dolayı bize yardımcı olan İETT şoförlerine teşekkür amaçlı çiçek getirdik. Dostlar zor günde belli olur. Biz motosiklet sürücüleri iki teker üzerinde yolculuk yapıyoruz. Ve hayatta motosikletlilerin fark edilmesi için çaba gösteriyoruz. Bizim bu çabalarımıza karşılık veren İETT şoförlerine minnettarız" dedi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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Motorlu kuryelere kalkan olan metrobüs şoförleri: Üstümüze düşeni yaptık, hediye beklemiyoruz
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