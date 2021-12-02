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New York borsası, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının görülmesinin ardından düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının görülmesinin ardından düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlanması sonrası günü düşüşle tamamladı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T03:46+0300
2021-12-02T03:46+0300
koronavirüs
abd merkez bankası (fed)
düşüş
new york borsasi
koronavirüs
varyant
omicron
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 460 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1.34 azalarak 34.022,04 puana geriledi.S&amp;P 500 endeksi yüzde 1.27 azalışla 4.509 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.83 kayıpla 15.254.1 puana indi.Aralık ayının ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlanması sonrası negatif bir seyir izledi.ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez California eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.Ülkede ilk Omicron varyantı vakasının görülmesiyle seyahat sektöründeki kayıplar dikkati çekti. ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, Delta Airlines ve United Airlines'ın hisseleri yüzde 7'nin üzerinde düşüş gösterdi.Enflasyona dair kaygıların arttığı bir ortamda para politikasının geleceğine dair gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını yineledi.Powell, "Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını düşünüyorum ve bence politikamız buna uyum sağladı ve sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.Öte yandan Fed'in bugün yayımlanan Bej Kitap raporu da ABD'li şirketlerin artan fiyatlarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Ülkede ekonominin ekim ve kasım başında 'ılımlı ila orta' hızda büyüdüğü belirtilen raporda, güçlü ham madde talebinden, lojistik zorluklardan ve sıkı iş gücü piyasasından kaynaklanan geniş kapsamlı girdi maliyeti artışları olduğu aktarıldı.Veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 534 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.Analistler, cuma günü açıklanacak kasım ayı istihdam raporu öncesi gelen verinin iş gücü piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini, Omicron varyantının istihdamın toparlanmasını yavaşlatıp yavaşlatamayacağını söylemek için ise henüz çok erken olduğunu belirtti.ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 0.3 puan artışla 61.1'e çıkarak piyasa beklentileriyle neredeyse paralel bir seyir izledi. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi de (PMI) 59.1'den 58.3'e revize edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-ilk-omicron-varyanti-tespit-edildi-1051350097.html
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abd merkez bankası (fed), düşüş, new york borsasi, koronavirüs, varyant, omicron

New York borsası, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının görülmesinin ardından düşüşle kapandı

03:46 02.12.2021
© REUTERS / Dado RuvicOmicron varyantı - borsa
Omicron varyantı - borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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New York borsası, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlanması sonrası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 460 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1.34 azalarak 34.022,04 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1.27 azalışla 4.509 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.83 kayıpla 15.254.1 puana indi.
Aralık ayının ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlanması sonrası negatif bir seyir izledi.
ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez California eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Ülkede ilk Omicron varyantı vakasının görülmesiyle seyahat sektöründeki kayıplar dikkati çekti. ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, Delta Airlines ve United Airlines'ın hisseleri yüzde 7'nin üzerinde düşüş gösterdi.
Enflasyona dair kaygıların arttığı bir ortamda para politikasının geleceğine dair gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını yineledi.
Powell, "Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını düşünüyorum ve bence politikamız buna uyum sağladı ve sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fed'in bugün yayımlanan Bej Kitap raporu da ABD'li şirketlerin artan fiyatlarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Ülkede ekonominin ekim ve kasım başında 'ılımlı ila orta' hızda büyüdüğü belirtilen raporda, güçlü ham madde talebinden, lojistik zorluklardan ve sıkı iş gücü piyasasından kaynaklanan geniş kapsamlı girdi maliyeti artışları olduğu aktarıldı.
Veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 534 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, cuma günü açıklanacak kasım ayı istihdam raporu öncesi gelen verinin iş gücü piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini, Omicron varyantının istihdamın toparlanmasını yavaşlatıp yavaşlatamayacağını söylemek için ise henüz çok erken olduğunu belirtti.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 0.3 puan artışla 61.1'e çıkarak piyasa beklentileriyle neredeyse paralel bir seyir izledi. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi de (PMI) 59.1'den 58.3'e revize edildi.
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
KORONAVİRÜS
ABD'de ilk Omicron varyantı tespit edildi
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