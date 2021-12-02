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New York Times 'suçluyu buldu': Kediler, komplo teorisi ve yanlış bilgi yaymaya yardımcı oluyor
New York Times 'suçluyu buldu': Kediler, komplo teorisi ve yanlış bilgi yaymaya yardımcı oluyor
New York Times Gazetesi, her gün milyonlarca insanın izlediği viral içeriklerdeki kedilerin sağcı propaganda, koronavirüs komploları ve yanlış bilgilerin... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:23+0300
2021-12-02T14:55+0300
yaşam
kedi
komplo teorisi
the new york times (nyt)
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New York Times teknoloji muhabiri Davey Alba, 'Şu çevrimiçi ortamdaki sevimli kediler mi? Yanlış bilginin yayılmasına yardımcı oluyorlar' başlıklı yazısında, sevimli hayvanların, özellikle de kedilerin video ve GIF'lerinin, çevrimiçi yanlış bilgi veren insanlar ve kuruluşlar tarafından kullanıldığını iddia etti. Alba bunu yaptığını söylediği basın kuruluşlarına ABD'deki muhafazakâr yayın organı Western Journal ve Çin karşıtı gazete The Epoch Times'ı örnek gösterdi. Alba'nın yazısına göre The Epoch Times, 103 Facebook sayfasında 12 bin 062 sosyal medya paylaşımlarında sevimli hayvanlara yer verdi. Ayrıca bu gönderilerde okuyucunun gazetenin daha politika konulu içeriğine tıklaması için ilgili linkler yerleştirildi. Alba'nın yazısı sosyal medyada da tepki gördü. Bazı kullanıcılar bu yazılanları 'akılsızca' ve 'aşırı tepki' olarak nitelendirdi. Kullanıcılar "İnsanları sevimli bir kedi resminin tadını çıkardıkları için suçlu hissettirmeye çalışıyorlar.", "New York Times’ı boykot edin", "Kedi videosu bile izleyemeyecek miyiz?" sözleriyle tepki gösterdi.
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kedi, komplo teorisi, the new york times (nyt)

New York Times 'suçluyu buldu': Kediler, komplo teorisi ve yanlış bilgi yaymaya yardımcı oluyor

14:23 02.12.2021 (güncellendi: 14:55 02.12.2021)
© AA / Fatemeh BahramiTahran'daki sıra dışı "Kedi Müzesi" insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
Tahran'daki sıra dışı Kedi Müzesi insanların kedilerle bağını güçlendiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA / Fatemeh Bahrami
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New York Times Gazetesi, her gün milyonlarca insanın izlediği viral içeriklerdeki kedilerin sağcı propaganda, koronavirüs komploları ve yanlış bilgilerin yayılmasına yardımcı olduğunu savundu.
New York Times teknoloji muhabiri Davey Alba, 'Şu çevrimiçi ortamdaki sevimli kediler mi? Yanlış bilginin yayılmasına yardımcı oluyorlar' başlıklı yazısında, sevimli hayvanların, özellikle de kedilerin video ve GIF'lerinin, çevrimiçi yanlış bilgi veren insanlar ve kuruluşlar tarafından kullanıldığını iddia etti.
Alba bunu yaptığını söylediği basın kuruluşlarına ABD'deki muhafazakâr yayın organı Western Journal ve Çin karşıtı gazete The Epoch Times'ı örnek gösterdi. Alba'nın yazısına göre The Epoch Times, 103 Facebook sayfasında 12 bin 062 sosyal medya paylaşımlarında sevimli hayvanlara yer verdi. Ayrıca bu gönderilerde okuyucunun gazetenin daha politika konulu içeriğine tıklaması için ilgili linkler yerleştirildi.
Alba'nın yazısı sosyal medyada da tepki gördü. Bazı kullanıcılar bu yazılanları 'akılsızca' ve 'aşırı tepki' olarak nitelendirdi.
Kullanıcılar "İnsanları sevimli bir kedi resminin tadını çıkardıkları için suçlu hissettirmeye çalışıyorlar.", "New York Times’ı boykot edin", "Kedi videosu bile izleyemeyecek miyiz?" sözleriyle tepki gösterdi.
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