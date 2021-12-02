https://tr.sputniknews.com/20211202/new-york-times-sucluyu-buldu-kediler-komplo-teorisi-ve-yanlis-bilgi-yaymaya-yardimci-oluyor-1051371676.html

New York Times 'suçluyu buldu': Kediler, komplo teorisi ve yanlış bilgi yaymaya yardımcı oluyor

New York Times 'suçluyu buldu': Kediler, komplo teorisi ve yanlış bilgi yaymaya yardımcı oluyor

New York Times Gazetesi, her gün milyonlarca insanın izlediği viral içeriklerdeki kedilerin sağcı propaganda, koronavirüs komploları ve yanlış bilgilerin... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:23+0300

2021-12-02T14:23+0300

2021-12-02T14:55+0300

yaşam

kedi

komplo teorisi

the new york times (nyt)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049853026_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d147dc01cd29f8070e35564da121b536.jpg

New York Times teknoloji muhabiri Davey Alba, 'Şu çevrimiçi ortamdaki sevimli kediler mi? Yanlış bilginin yayılmasına yardımcı oluyorlar' başlıklı yazısında, sevimli hayvanların, özellikle de kedilerin video ve GIF'lerinin, çevrimiçi yanlış bilgi veren insanlar ve kuruluşlar tarafından kullanıldığını iddia etti. Alba bunu yaptığını söylediği basın kuruluşlarına ABD'deki muhafazakâr yayın organı Western Journal ve Çin karşıtı gazete The Epoch Times'ı örnek gösterdi. Alba'nın yazısına göre The Epoch Times, 103 Facebook sayfasında 12 bin 062 sosyal medya paylaşımlarında sevimli hayvanlara yer verdi. Ayrıca bu gönderilerde okuyucunun gazetenin daha politika konulu içeriğine tıklaması için ilgili linkler yerleştirildi. Alba'nın yazısı sosyal medyada da tepki gördü. Bazı kullanıcılar bu yazılanları 'akılsızca' ve 'aşırı tepki' olarak nitelendirdi. Kullanıcılar "İnsanları sevimli bir kedi resminin tadını çıkardıkları için suçlu hissettirmeye çalışıyorlar.", "New York Times’ı boykot edin", "Kedi videosu bile izleyemeyecek miyiz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kedi, komplo teorisi, the new york times (nyt)