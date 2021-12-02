https://tr.sputniknews.com/20211202/okul-bahcesine-giren-pitbull-5-ogrenciyi-yaraladi-1051367772.html

Okul bahçesine giren pitbull, 5 öğrenciyi yaraladı

Okul bahçesine giren pitbull, 5 öğrenciyi yaraladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesine dalan pitbull cinsi köpek, 5 öğrenciyi ısırarak yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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Kocaeli Darıca'da okul saatinde lisenin bahçesine beslenmesi yasak olan başıboş bir pitbull girdi. Bunun üzerine öğrenciler büyük panik yaşadı. Korkuyla etrafa koşuşan öğrencileri kovalayarak yakaladığını ısıran pitbull, M.O., P.A., T.A.,S.S., ve A.S., isimli 5 öğrenciyi yaraladı. Olayın ardından yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Darıca Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı öğrenciler, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, köpeği yakalayarak barınağa götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20211020/sahibinin-korkmayin-bir-sey-yapmaz-dedigi-pitbull-burnunu-kopardi-1049998913.html

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