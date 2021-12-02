https://tr.sputniknews.com/20211202/polonya-cumhurbaskani-dudadan-sinirda-ingiliz-ve-estonyali-askerlerin-varligina-onay-1051390991.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan sınırda İngiliz ve Estonyalı askerlerin varlığına onay

Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan sınırda İngiliz ve Estonyalı askerlerin varlığına onay

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiltere ve Estonya askerlerin Belarus sınırındaki askeri operasyonlara katılmasına onay verdi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T21:34+0300

2021-12-02T21:34+0300

2021-12-02T21:34+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

ingiltere

asker

andrey duda

kararname

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Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) Başkanı Pawel Soloch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, AB ve NATO’nun doğu sınırındaki kriz sırasında Polonya ordusunun eylemlerine destek vermek amacıyla İngiltere ve Estonya birliklerinin Polonya’da bulunmasına onay veren kararnameyi yayınladı” diye yazdı.Kararnamede, 155 kişilik İngiliz ve 150 kişilik Estonya birliklerinin, 2 Aralık – 30 Nisan arasında, Polonya ordusunun sınır bölgede gerçekleştirdiği operasyona mühendislik ve keşif desteğiyle ilgili görevleri yerine getireceği ifade edildi.Daha önce İngiltere ve Estonya, Polonyalı kolluk kuvvetlere Belarus sınırında yardım etmek amacıyla askerlerini göndermeyi kabul etmişti.

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polonya, belarus, ingiltere, asker, andrey duda, kararname