https://tr.sputniknews.com/20211202/polonya-cumhurbaskani-dudadan-sinirda-ingiliz-ve-estonyali-askerlerin-varligina-onay-1051390991.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan sınırda İngiliz ve Estonyalı askerlerin varlığına onay
Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan sınırda İngiliz ve Estonyalı askerlerin varlığına onay
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiltere ve Estonya askerlerin Belarus sınırındaki askeri operasyonlara katılmasına onay verdi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T21:34+0300
2021-12-02T21:34+0300
2021-12-02T21:34+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
ingiltere
asker
andrey duda
kararname
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Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) Başkanı Pawel Soloch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, AB ve NATO’nun doğu sınırındaki kriz sırasında Polonya ordusunun eylemlerine destek vermek amacıyla İngiltere ve Estonya birliklerinin Polonya’da bulunmasına onay veren kararnameyi yayınladı” diye yazdı.Kararnamede, 155 kişilik İngiliz ve 150 kişilik Estonya birliklerinin, 2 Aralık – 30 Nisan arasında, Polonya ordusunun sınır bölgede gerçekleştirdiği operasyona mühendislik ve keşif desteğiyle ilgili görevleri yerine getireceği ifade edildi.Daha önce İngiltere ve Estonya, Polonyalı kolluk kuvvetlere Belarus sınırında yardım etmek amacıyla askerlerini göndermeyi kabul etmişti.
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polonya, belarus, ingiltere, asker, andrey duda, kararname
Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan sınırda İngiliz ve Estonyalı askerlerin varlığına onay
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiltere ve Estonya askerlerin Belarus sınırındaki askeri operasyonlara katılmasına onay verdi.
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) Başkanı Pawel Soloch
, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, AB ve NATO’nun doğu sınırındaki kriz sırasında Polonya ordusunun eylemlerine destek vermek amacıyla İngiltere ve Estonya birliklerinin Polonya’da bulunmasına onay veren kararnameyi yayınladı”
diye yazdı.
Kararnamede, 155 kişilik İngiliz ve 150 kişilik Estonya birliklerinin, 2 Aralık – 30 Nisan arasında, Polonya ordusunun sınır bölgede gerçekleştirdiği operasyona mühendislik ve keşif desteğiyle ilgili görevleri yerine getireceği ifade edildi.
Daha önce İngiltere ve Estonya, Polonyalı kolluk kuvvetlere Belarus sınırında yardım etmek amacıyla askerlerini göndermeyi kabul etmişti.