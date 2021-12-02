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Porno film yıldızı Adriana Chechik, film setlerinde yaşadığı sakatlıkları anlattı
© AFP 2021 / ETHAN MILLERAdriana Chechik
© AFP 2021 / ETHAN MILLER
Porno yıldızı Adriana Chechik, katıldığı programda rol aldığı filmlerin çekimleri sırasında geçirdiği sakatlıklardan bahsetti. Film setlerinde boynunun, omurgasının ve beyin kökünün hasar gördüğünü ifade eden Chechik, yine de mesleği bırakmayı düşünmediğini söyledi.
The Plug Podcast'e konuk olan 30 yaşındaki porno yıldızı Adriana Chechik, filmlerin çekimleri sırasındaki sert sahnelerde vücudunun çeşitli yerlerinin sakatlandığını anlattı.
Daily Star'da yer alan habere göre mesleğini bir Amerikan güreşçisininkiyle kıyaslayan Chechik, "Sanki güreşin daha seksisini yapıyoruz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Boynunun şu anda çok kötü bir halde olduğunu vurgulayan Chechik, omurgasında disk kayması ve sinir sıkışması yaşadığını belirtti.
Podcast yayınında sakatlandığı dönemde bir seks partisine katılmayı da planladığını ancak doktorunun katılmaması konusunda uyardığını anlatan Chechik, "O, 'Lütfen bunun için bir yıl bekleyebilir misin? Vücudunun düzgün bir şekilde toparlanmasına izin verebilir misin? Kendine iyi bakmalısın' dedi. Ben de, 'Hayır, bunu yapmak zorundayım' cevabını verdim" ifadelerini kullandı.
2013’ten bu yana porno filmlerinde rol alan Checnik, çekimlerin ardından vücudunun iyileşmesi için tıpkı profesyonel sporcular gibi buz banyosu yaptığını ve mesleği bırakmayı düşünmediğini belirtti.
Daily Star'da yer alan habere göre mesleğini bir Amerikan güreşçisininkiyle kıyaslayan Chechik, "Sanki güreşin daha seksisini yapıyoruz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Boynunun şu anda çok kötü bir halde olduğunu vurgulayan Chechik, omurgasında disk kayması ve sinir sıkışması yaşadığını belirtti.
Podcast yayınında sakatlandığı dönemde bir seks partisine katılmayı da planladığını ancak doktorunun katılmaması konusunda uyardığını anlatan Chechik, "O, 'Lütfen bunun için bir yıl bekleyebilir misin? Vücudunun düzgün bir şekilde toparlanmasına izin verebilir misin? Kendine iyi bakmalısın' dedi. Ben de, 'Hayır, bunu yapmak zorundayım' cevabını verdim" ifadelerini kullandı.
2013’ten bu yana porno filmlerinde rol alan Checnik, çekimlerin ardından vücudunun iyileşmesi için tıpkı profesyonel sporcular gibi buz banyosu yaptığını ve mesleği bırakmayı düşünmediğini belirtti.