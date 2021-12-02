Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211202/porno-film-yildizi-adriana-chechik-film-setlerinde-yasadigi-sakatliklari-anlatti-1051381750.html
Porno film yıldızı Adriana Chechik, film setlerinde yaşadığı sakatlıkları anlattı
Porno film yıldızı Adriana Chechik, film setlerinde yaşadığı sakatlıkları anlattı
Porno yıldızı Adriana Chechik, katıldığı programda rol aldığı filmlerin çekimleri sırasında geçirdiği sakatlıklardan bahsetti. Film setlerinde boynunun... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T18:48+0300
2021-12-02T18:48+0300
yaşam
porno film
omurga
porno yıldızı
film seti
sakatlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051381550_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_12c11e9dea863c60919d61848cc4b305.jpg
The Plug Podcast'e konuk olan 30 yaşındaki porno yıldızı Adriana Chechik, filmlerin çekimleri sırasındaki sert sahnelerde vücudunun çeşitli yerlerinin sakatlandığını anlattı.Daily Star'da yer alan habere göre mesleğini bir Amerikan güreşçisininkiyle kıyaslayan Chechik, "Sanki güreşin daha seksisini yapıyoruz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.Boynunun şu anda çok kötü bir halde olduğunu vurgulayan Chechik, omurgasında disk kayması ve sinir sıkışması yaşadığını belirtti. Podcast yayınında sakatlandığı dönemde bir seks partisine katılmayı da planladığını ancak doktorunun katılmaması konusunda uyardığını anlatan Chechik, "O, 'Lütfen bunun için bir yıl bekleyebilir misin? Vücudunun düzgün bir şekilde toparlanmasına izin verebilir misin? Kendine iyi bakmalısın' dedi. Ben de, 'Hayır, bunu yapmak zorundayım' cevabını verdim" ifadelerini kullandı. 2013’ten bu yana porno filmlerinde rol alan Checnik, çekimlerin ardından vücudunun iyileşmesi için tıpkı profesyonel sporcular gibi buz banyosu yaptığını ve mesleği bırakmayı düşünmediğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211015/mia-khalifa-neden-porno-filmlere-basladigini-sektordeki-somuruyu-nasil-yeniden-guclendigini-anlatti-1049870707.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051381550_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_05d4b34d72a890bd3591153c7b31a39d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
porno film, omurga, porno yıldızı, film seti, sakatlık

Porno film yıldızı Adriana Chechik, film setlerinde yaşadığı sakatlıkları anlattı

18:48 02.12.2021
© AFP 2021 / ETHAN MILLERAdriana Chechik
Adriana Chechik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / ETHAN MILLER
Abone ol
Porno yıldızı Adriana Chechik, katıldığı programda rol aldığı filmlerin çekimleri sırasında geçirdiği sakatlıklardan bahsetti. Film setlerinde boynunun, omurgasının ve beyin kökünün hasar gördüğünü ifade eden Chechik, yine de mesleği bırakmayı düşünmediğini söyledi.
The Plug Podcast'e konuk olan 30 yaşındaki porno yıldızı Adriana Chechik, filmlerin çekimleri sırasındaki sert sahnelerde vücudunun çeşitli yerlerinin sakatlandığını anlattı.

Daily Star'da yer alan habere göre mesleğini bir Amerikan güreşçisininkiyle kıyaslayan Chechik, "Sanki güreşin daha seksisini yapıyoruz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Boynunun şu anda çok kötü bir halde olduğunu vurgulayan Chechik, omurgasında disk kayması ve sinir sıkışması yaşadığını belirtti.

Podcast yayınında sakatlandığı dönemde bir seks partisine katılmayı da planladığını ancak doktorunun katılmaması konusunda uyardığını anlatan Chechik, "O, 'Lütfen bunun için bir yıl bekleyebilir misin? Vücudunun düzgün bir şekilde toparlanmasına izin verebilir misin? Kendine iyi bakmalısın' dedi. Ben de, 'Hayır, bunu yapmak zorundayım' cevabını verdim" ifadelerini kullandı.

2013’ten bu yana porno filmlerinde rol alan Checnik, çekimlerin ardından vücudunun iyileşmesi için tıpkı profesyonel sporcular gibi buz banyosu yaptığını ve mesleği bırakmayı düşünmediğini belirtti.

Mia Khalifa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
YAŞAM
Mia Khalifa neden porno filmlere başladığını, sömürüyü ve nasıl yeniden güçlendiğini anlattı
15 Ekim, 23:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:10İstanbul'da yılbaşı operasyonu: 10.5 ton sahte içki ele geçirildi
19:10Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı: 'Durum çok ciddi'
19:03Çocuk tacizine batan Katolik Kilisesi'nde başpiskoposun 'bir kadınla ilişki' istifası kabul edildi
19:01İtalya'da 'Banksy'nin Dünyası: Sürükleyici Deneyim' sergisi açıldı
18:58Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti
18:56Eşini 104 yerinden bıçaklayan Feyzo Duran: Eve geldiğimde elindeki bıçakla kendini bıçaklıyordu
18:49Putin’den madenciler için hayatlarını riske atmayacak koşullar yaratma talebi
18:48Porno film yıldızı Adriana Chechik, film setlerinde yaşadığı sakatlıkları anlattı
18:47Avrupa Birliği, Belarus'a yeni yaptırım paketini kabul etti
18:43Ankara'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı
18:40Omicron varyantı Singapur'a da sıçradı
18:30Çin, 'Boeing 737 Max' tipi uçaklara yeniden uçuş izni verdi
18:29Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli
18:13Hindistan’da sınıfa giren leopar öğrenciyi yaraladı
18:13Bakan Koca: Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek
18:06Yolsuzlukla suçlanan eski Avusturya başbakanı Kurz siyaseti bıraktı
18:04ABD, ülkeye girenlerden uçuştan 24 saat önce yaptırılmış test sonucu isteyecek
18:00Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Şam rejimi Halk Meclisi'nin açıklamasını şiddetle reddediyoruz
17:58AB, seyahat listesini daralttı
17:54CHP'li Altay: Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor