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Prof. Dr. Müftüoğlu: Daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz ama paniğe gerek yok
Prof. Dr. Müftüoğlu: Daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz ama paniğe gerek yok
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a ilişkin, 'daha dikkatli olunması gerektiğini ancak paniğe gerek olmadığını' söyledi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T09:27+0300
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koronavirüs
korona
koronavirüs
osman müftüoğlu
koronavirüs aşısı
omicron
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Müftüoğlu Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü yazısında "Yeni varyant Omicron, yapısındaki aşırı ve olağanüstü genetik değişimler nedeniyle hepimizi korkutuyor. Haksız da sayılmayız. Yeni virüsteki sayısı neredeyse 50’ye yaklaşan çoklu genetik değişimlerin, virüsün 'huyunu suyunu' ne yönde etkileyeceği yeterince bilinmiyor" dedi.Prof. Dr. Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211202/bm-genel-sekreteri-omicron-yuzunden-afrikaya-seyahat-apartheidi-kabul-edilemez-1051353187.html
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korona, koronavirüs, osman müftüoğlu, koronavirüs aşısı, omicron

Prof. Dr. Müftüoğlu: Daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz ama paniğe gerek yok

09:27 02.12.2021 (güncellendi: 09:30 02.12.2021)
© REUTERS / DADO RUVICOmicron varyantı
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a ilişkin, 'daha dikkatli olunması gerektiğini ancak paniğe gerek olmadığını' söyledi.
Müftüoğlu Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü yazısında "Yeni varyant Omicron, yapısındaki aşırı ve olağanüstü genetik değişimler nedeniyle hepimizi korkutuyor. Haksız da sayılmayız. Yeni virüsteki sayısı neredeyse 50’ye yaklaşan çoklu genetik değişimlerin, virüsün 'huyunu suyunu' ne yönde etkileyeceği yeterince bilinmiyor" dedi.
Prof. Dr. Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Omicron’un 'S proteini/dikensi protein' yapısında oluşan yeni değişikliklerin o eski bilinen virüsü 'daha da bulaşıcı hale getirip getirmeyeceğini, hastalık yapma ve hastalığı ağırlaştırma gücünü etkileyip etkilemeyeceğini, onu aşılara karşı dirençli hale getirip getirmediğini henüz bilmiyoruz. Neticede de 'sorulacak soruların sayısı çok, elimizdeki bilgiler ve alabileceğimiz yanıtların sayısı az olunca' endişelerimiz her gün biraz daha artıyor. Görünen o ki 'aşılama' meselesini dikkatle sürdürdüğümüz ve güçlendirdiğimiz, 'maske, mesafe, hijyen üçlüsünü yeterince uygulandığımız takdirde bu yeni mutasyonu da bir şekilde savuşturacağız. Özetle daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçtiğimiz kesindir ama paniğe de gerek yoktur."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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