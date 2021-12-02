https://tr.sputniknews.com/20211202/rdif-vietnamda-sputnik-v-asisinin-uretimi-2022nin-ilk-ceyreginde-baslayacak-1051354849.html

RDIF: Vietnam’da Sputnik V aşısının üretimi 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak

RDIF: Vietnam’da Sputnik V aşısının üretimi 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Vietnam’da Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının üretiminin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T01:25+0300

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koronavirüs

rusya

vietnam

sputnik v

sputnik light

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RDIF bugün Vietnam’daki partnerleriyle Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V üretiminin genişletilmesiyle ilgili kontratlar imzaladı. Kontratlardan biri, bu ülkede Sputnik V için tam döngü üretimin oluşturulmasını öngörüyor.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, “Vietnam’a teknoloji transferi artık gerçekleştirildi. Dolayısıyla, Sputnik Light ve Sputnik aşılarının doğrudan Vietnam’da üretiminin ilk çeyrekte başlayabileceğini düşünüyoruz” diye açıkladı.Bu kontratın önemine dikkat çeken RDIF Başkanı, “Vietnam, Sputnik V ve Light üretimiyle bölge için önemli bir hub haline gelecek. Bildiğiniz gibi, Kore ve Çin’de üretimimiz var. Fakat Vietnam da çok önemli bir pazar. Vietnam’la aşı alımıyla ilgili büyük anlaşma var. Bu nedenle üretimin başlatılması, sadece Vietnam için değil bölgenin diğer ülkelerine de aşı tedariki fırsatını sağlayacak” ifadesini kullandı.

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