RDIF: Vietnam’da Sputnik V aşısının üretimi 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak

RDIF bugün Vietnam’daki partnerleriyle Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V üretiminin genişletilmesiyle ilgili kontratlar imzaladı. Kontratlardan biri, bu ülkede Sputnik V için tam döngü üretimin oluşturulmasını öngörüyor.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, “Vietnam’a teknoloji transferi artık gerçekleştirildi. Dolayısıyla, Sputnik Light ve Sputnik aşılarının doğrudan Vietnam’da üretiminin ilk çeyrekte başlayabileceğini düşünüyoruz” diye açıkladı.Bu kontratın önemine dikkat çeken RDIF Başkanı, “Vietnam, Sputnik V ve Light üretimiyle bölge için önemli bir hub haline gelecek. Bildiğiniz gibi, Kore ve Çin’de üretimimiz var. Fakat Vietnam da çok önemli bir pazar. Vietnam’la aşı alımıyla ilgili büyük anlaşma var. Bu nedenle üretimin başlatılması, sadece Vietnam için değil bölgenin diğer ülkelerine de aşı tedariki fırsatını sağlayacak” ifadesini kullandı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Vietnam’da Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının üretiminin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayabileceğini belirtti.
RDIF bugün Vietnam’daki partnerleriyle Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V üretiminin genişletilmesiyle ilgili kontratlar imzaladı. Kontratlardan biri, bu ülkede Sputnik V için tam döngü üretimin oluşturulmasını öngörüyor.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, “Vietnam’a teknoloji transferi artık gerçekleştirildi. Dolayısıyla, Sputnik Light ve Sputnik aşılarının doğrudan Vietnam’da üretiminin ilk çeyrekte başlayabileceğini düşünüyoruz” diye açıkladı.
Bu kontratın önemine dikkat çeken RDIF Başkanı, “Vietnam, Sputnik V ve Light üretimiyle bölge için önemli bir hub haline gelecek. Bildiğiniz gibi, Kore ve Çin’de üretimimiz var. Fakat Vietnam da çok önemli bir pazar. Vietnam’la aşı alımıyla ilgili büyük anlaşma var. Bu nedenle üretimin başlatılması, sadece Vietnam için değil bölgenin diğer ülkelerine de aşı tedariki fırsatını sağlayacak” ifadesini kullandı.