https://tr.sputniknews.com/20211202/ruslar-yilbasi-tatili-icin-en-cok-st-petersburg-ve-turkiyeye-ucak-bileti-aliyor-1051381263.html

Ruslar yılbaşı tatili için en çok St. Petersburg ve Türkiye'ye uçak bileti alıyor

Ruslar yılbaşı tatili için en çok St. Petersburg ve Türkiye'ye uçak bileti alıyor

Yılbaşı tatilini yurtdışında yapmayı seçen bağımsız Rus turistlerin en çok Türkiye'ye gitmek üzere uçak bileti satın aldıkları, yeni yılı kendi ülkelerinde... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T17:14+0300

2021-12-02T17:14+0300

2021-12-02T17:18+0300

st. petersburg

türkiye

rus turist

dünya

bilet

yılbaşı

tatil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051381583_0:371:2981:2048_1920x0_80_0_0_1995ad57f4ba6f5976a35e3dd02c0db6.jpg

Rus bilet satış sitesi Aviasales’te yer alan verilere göre yılbaşı tatilini yurtdışında yapmayı seçen bağımsız Rus turistler en çok Türkiye'ye gitmek üzere uçak bileti satın alıyor, yeni yılı kendi ülkelerinde karşılamak isteyenler ise en çok St. Petersburg'a gitmeyi tercih ediyor.Aviasales basın dairesinden yapılan açılamada, “St. Petersburg geleneksel olarak en popüler iç destinasyon, Türkiye ise en popüler dış destinasyon oldu. Ayrıca Gürcistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Sri Lanka, bağımsız Rus turistlerin yeni yıl tatilini geçireceği ilk 5 ülke arasında yer aldı” ifadelerine yer verildi.Sitedeki verilere göre yeni yıla yönelik Türkiye biletlerinin fiyatları, gidiş-dönüş olarak 19 bin rubleden (3 bin 465 TL), Rusya’dan direkt uçak seferlerinin olmadığı Gürcistan biletleri 29 bin rubleden (5 bin 290 TL), Macaristan biletleri 22 bin rubleden (4 bin 10 TL), BAE biletleri 26 bin rubleden (4 bin 740 TL) ve Sri Lanka biletleri de 65 bin rubleden (11 bin 850 TL) başlıyor.Rusya’nın içinde ise yılbaşı tatiline yönelik Moskova-St. Petersburg gidiş-dönüş uçak biletleri 5 bin rubleden (910 TL) başlıyor. İkinci sırada bilet fiyatları 10 bin rubleden (bin 829 TL) başlayan Soçi kenti yer alıyor. Üçüncü sırada uçak gidiş-dönüş bilet fiyatları 8 bin rubleden (bin 460 TL) başlayan Kaliningrad, dördüncü sırada 9 bin rubleden (bin 640 TL) başlayan Krasnodar ve beşinci sırada 11 bin rubleye (bin 825 TL) gidiş-dönüş biletinin temin edilebileceği Kavminvodı yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211124/rus-turistler-2022yi-avrupa-turkiye-ve-baede-karsilamayi-planliyor-1051107892.html

st. petersburg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

st. petersburg, türkiye, rus turist, bilet, yılbaşı, tatil