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Ruslar yılbaşı tatili için en çok St. Petersburg ve Türkiye'ye uçak bileti alıyor
Ruslar yılbaşı tatili için en çok St. Petersburg ve Türkiye'ye uçak bileti alıyor
Yılbaşı tatilini yurtdışında yapmayı seçen bağımsız Rus turistlerin en çok Türkiye'ye gitmek üzere uçak bileti satın aldıkları, yeni yılı kendi ülkelerinde... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T17:14+0300
2021-12-02T17:18+0300
st. petersburg
türkiye
rus turist
dünya
bilet
yılbaşı
tatil
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Rus bilet satış sitesi Aviasales’te yer alan verilere göre yılbaşı tatilini yurtdışında yapmayı seçen bağımsız Rus turistler en çok Türkiye'ye gitmek üzere uçak bileti satın alıyor, yeni yılı kendi ülkelerinde karşılamak isteyenler ise en çok St. Petersburg'a gitmeyi tercih ediyor.Aviasales basın dairesinden yapılan açılamada, “St. Petersburg geleneksel olarak en popüler iç destinasyon, Türkiye ise en popüler dış destinasyon oldu. Ayrıca Gürcistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Sri Lanka, bağımsız Rus turistlerin yeni yıl tatilini geçireceği ilk 5 ülke arasında yer aldı” ifadelerine yer verildi.Sitedeki verilere göre yeni yıla yönelik Türkiye biletlerinin fiyatları, gidiş-dönüş olarak 19 bin rubleden (3 bin 465 TL), Rusya’dan direkt uçak seferlerinin olmadığı Gürcistan biletleri 29 bin rubleden (5 bin 290 TL), Macaristan biletleri 22 bin rubleden (4 bin 10 TL), BAE biletleri 26 bin rubleden (4 bin 740 TL) ve Sri Lanka biletleri de 65 bin rubleden (11 bin 850 TL) başlıyor.Rusya’nın içinde ise yılbaşı tatiline yönelik Moskova-St. Petersburg gidiş-dönüş uçak biletleri 5 bin rubleden (910 TL) başlıyor. İkinci sırada bilet fiyatları 10 bin rubleden (bin 829 TL) başlayan Soçi kenti yer alıyor. Üçüncü sırada uçak gidiş-dönüş bilet fiyatları 8 bin rubleden (bin 460 TL) başlayan Kaliningrad, dördüncü sırada 9 bin rubleden (bin 640 TL) başlayan Krasnodar ve beşinci sırada 11 bin rubleye (bin 825 TL) gidiş-dönüş biletinin temin edilebileceği Kavminvodı yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211124/rus-turistler-2022yi-avrupa-turkiye-ve-baede-karsilamayi-planliyor-1051107892.html
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st. petersburg, türkiye, rus turist, bilet, yılbaşı, tatil

Ruslar yılbaşı tatili için en çok St. Petersburg ve Türkiye'ye uçak bileti alıyor

17:14 02.12.2021 (güncellendi: 17:18 02.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girYılbaşı ağacı, St. Petersburg, Rusya
Yılbaşı ağacı, St. Petersburg, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Sputnik
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Yılbaşı tatilini yurtdışında yapmayı seçen bağımsız Rus turistlerin en çok Türkiye'ye gitmek üzere uçak bileti satın aldıkları, yeni yılı kendi ülkelerinde karşılamak isteyenlerin ise en çok St. Petersburg'a gitmeyi tercih ettiği öğrenildi.
Rus bilet satış sitesi Aviasales’te yer alan verilere göre yılbaşı tatilini yurtdışında yapmayı seçen bağımsız Rus turistler en çok Türkiye'ye gitmek üzere uçak bileti satın alıyor, yeni yılı kendi ülkelerinde karşılamak isteyenler ise en çok St. Petersburg'a gitmeyi tercih ediyor.
Aviasales basın dairesinden yapılan açılamada, “St. Petersburg geleneksel olarak en popüler iç destinasyon, Türkiye ise en popüler dış destinasyon oldu. Ayrıca Gürcistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Sri Lanka, bağımsız Rus turistlerin yeni yıl tatilini geçireceği ilk 5 ülke arasında yer aldı” ifadelerine yer verildi.
Sitedeki verilere göre yeni yıla yönelik Türkiye biletlerinin fiyatları, gidiş-dönüş olarak 19 bin rubleden (3 bin 465 TL), Rusya’dan direkt uçak seferlerinin olmadığı Gürcistan biletleri 29 bin rubleden (5 bin 290 TL), Macaristan biletleri 22 bin rubleden (4 bin 10 TL), BAE biletleri 26 bin rubleden (4 bin 740 TL) ve Sri Lanka biletleri de 65 bin rubleden (11 bin 850 TL) başlıyor.
Rusya’nın içinde ise yılbaşı tatiline yönelik Moskova-St. Petersburg gidiş-dönüş uçak biletleri 5 bin rubleden (910 TL) başlıyor. İkinci sırada bilet fiyatları 10 bin rubleden (bin 829 TL) başlayan Soçi kenti yer alıyor. Üçüncü sırada uçak gidiş-dönüş bilet fiyatları 8 bin rubleden (bin 460 TL) başlayan Kaliningrad, dördüncü sırada 9 bin rubleden (bin 640 TL) başlayan Krasnodar ve beşinci sırada 11 bin rubleye (bin 825 TL) gidiş-dönüş biletinin temin edilebileceği Kavminvodı yer alıyor.
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