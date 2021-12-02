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Rusya, Kuril Adaları'ndan Matua'ya gemisavar füze sistemi yerleştirdi
Rusya, Kuril Adaları'ndan Matua'ya gemisavar füze sistemi yerleştirdi
Rusya’nın Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bastion kıyı gemisavar füze sistemleri Kuril Adaları’ndan olan Matua’da konuşlandırıldı. Kremlin, bunun... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T15:56+0300
2021-12-02T15:58+0300
kuril adaları
savunma
rusya
japonya
dmitriy peskov
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Rusya, Kuril Adaları’ndan Matua adasına Bastion füze sistemlerini yerleştirdi. Pasifik Filosu’nun füze birlikleri Kurillerin orta kısmındaki bu adada boğazları ve deniz bölgesini izlemek için 24 saat nöbette olacak.Pasifik Filosu’nun gazetesi Boevaya Vahta 2016 sonbaharında Bal ve Bastion gemisavar sistemlerinin İturup ve Kunaşir adalarına konuşlandırıldığını bildirmişti.Kremlin: Egemen hakkımızKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya ile aralarındaki mevcut sorunların çözümü konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını, sistemlerin adaya yerleştirilmesinin Rusya’nın egemen hakkı olduğunu ifade etti.Peskov, “Rusya istediğinde kendi topraklarına, ülkemizin bölgelerine gerekli, amacına uygun gördüğü şeyleri konuşlandırabilir. Bu bizim egemen hakkımız, her ülke böyle bir hakka sahip ve birilerinin buna itiraz etmesi pek mümkün değil. Japonya’ya gelince, bu ülke bizim partnerimiz, ikili ilişkilerimizi sürdürüyoruz” dedi.Kuril Adaları ve imzalanmayan barış anlaşmasıSovyetler Birliği, Japonya'nın kuzey bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki dört adayı İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.Japonya, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.1956’da Sovyetler Birliği ve Japonya, Moskova’nın barış anlaşmasının sonuçlanmasından sonra Habomai ve Şikotan’ın devredilmesi olasılığını gözden geçirmeyi kabul ettiği Ortak Deklarasyonu imzalamıştı, ancak sonraki görüşmelerde bu yönde ilerleme sağlanamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210909/rusya-kuril-adalarinda-tank-ve-topcu-birlikleriyle-tatbikata-basladi-1048747033.html
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kuril adaları, rusya, japonya, dmitriy peskov

Rusya, Kuril Adaları'ndan Matua'ya gemisavar füze sistemi yerleştirdi

15:56 02.12.2021 (güncellendi: 15:58 02.12.2021)
© Sputnik / ALEKSANDER VILFRusya’nın en güçlü silahları
Rusya’nın en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / ALEKSANDER VILF
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Rusya’nın Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bastion kıyı gemisavar füze sistemleri Kuril Adaları’ndan olan Matua’da konuşlandırıldı. Kremlin, bunun Rusya’nın egemen hakkı olduğu değerlendirmesini yaptı.
Rusya, Kuril Adaları’ndan Matua adasına Bastion füze sistemlerini yerleştirdi. Pasifik Filosu’nun füze birlikleri Kurillerin orta kısmındaki bu adada boğazları ve deniz bölgesini izlemek için 24 saat nöbette olacak.
Pasifik Filosu’nun gazetesi Boevaya Vahta 2016 sonbaharında Bal ve Bastion gemisavar sistemlerinin İturup ve Kunaşir adalarına konuşlandırıldığını bildirmişti.

Kremlin: Egemen hakkımız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya ile aralarındaki mevcut sorunların çözümü konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını, sistemlerin adaya yerleştirilmesinin Rusya’nın egemen hakkı olduğunu ifade etti.
Peskov, “Rusya istediğinde kendi topraklarına, ülkemizin bölgelerine gerekli, amacına uygun gördüğü şeyleri konuşlandırabilir. Bu bizim egemen hakkımız, her ülke böyle bir hakka sahip ve birilerinin buna itiraz etmesi pek mümkün değil. Japonya’ya gelince, bu ülke bizim partnerimiz, ikili ilişkilerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Kuril Adaları ve imzalanmayan barış anlaşması

Sovyetler Birliği, Japonya'nın kuzey bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki dört adayı İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.
Japonya, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
1956’da Sovyetler Birliği ve Japonya, Moskova’nın barış anlaşmasının sonuçlanmasından sonra Habomai ve Şikotan’ın devredilmesi olasılığını gözden geçirmeyi kabul ettiği Ortak Deklarasyonu imzalamıştı, ancak sonraki görüşmelerde bu yönde ilerleme sağlanamamıştı.
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Rusya, Kuril Adaları'nda tank ve topçu birlikleriyle tatbikata başladı
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