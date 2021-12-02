Rusya, Omicron varyantının yayılımı nedeniyle karantina uygulamasına gidecek

Rusya’nın tüketici haklarını koruma ve insan sağlığını denetleme kurumu Rospotrebnadzor’un Başkanı Anna Popova Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamalarında, “Rusya Federasyonu bugün, Güney Afrika Cumhuriyeti ve bu ülkeyle doğrudan sınırı olan ülkelerden döneceklere iki hafta karantinada kalma zorunluluğu getirmiştir” dedi.Güney Afrika ve komşu ülkelerinden dönüşü beklenen kişilerin çok fazla olmadığını belirten Popova, ‘bu kararın sadece birkaç yüz kişiyi ilgilendirdiğini’ kaydetti.Rusya’nın sağlık yetkilileri daha önce Omicron varyantı nedeniyle yüksek riskli ülkelerden gelecek kişilerle ilgili karantina uygulaması kararı alabileceklerini söylemişti. Rusya’da henüz Omicron varyantına rastlanmış değil.Söz konusu varyant bu ayın başında Güney Afrika'da tespit edilmişti. Güney Afrika'nın birçok bölgesine yayıldığı düşünülen bu varyant ile ilişkili vakaların tespit edildiği pek çok Avrupa ülkesi de Afrika’dan dönecek kişilerle ilgili olarak karantina uygulamaları başlattı.
Rusya, koronavirüsün Omicron varyantının yayılımının önünü kesmek için Güney Afrika cumhuriyeti ile bu ülkeye komşu ülkelerden Rusya’ya dönecek kişilere iki hafta karantinada kalma zorunluluğu getirdi.
Rusya’nın tüketici haklarını koruma ve insan sağlığını denetleme kurumu Rospotrebnadzor’un Başkanı Anna Popova Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamalarında, “Rusya Federasyonu bugün, Güney Afrika Cumhuriyeti ve bu ülkeyle doğrudan sınırı olan ülkelerden döneceklere iki hafta karantinada kalma zorunluluğu getirmiştir” dedi.
Güney Afrika ve komşu ülkelerinden dönüşü beklenen kişilerin çok fazla olmadığını belirten Popova, ‘bu kararın sadece birkaç yüz kişiyi ilgilendirdiğini’ kaydetti.
Rusya’nın sağlık yetkilileri daha önce Omicron varyantı nedeniyle yüksek riskli ülkelerden gelecek kişilerle ilgili karantina uygulaması kararı alabileceklerini söylemişti. Rusya’da henüz Omicron varyantına rastlanmış değil.
Söz konusu varyant bu ayın başında Güney Afrika'da tespit edilmişti. Güney Afrika'nın birçok bölgesine yayıldığı düşünülen bu varyant ile ilişkili vakaların tespit edildiği pek çok Avrupa ülkesi de Afrika’dan dönecek kişilerle ilgili olarak karantina uygulamaları başlattı.