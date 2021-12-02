https://tr.sputniknews.com/20211202/rusya-omicron-varyantinin-yayilimi-nedeniyle-karantina-uygulamasina-gidecek-1051376153.html

Rusya, Omicron varyantının yayılımı nedeniyle karantina uygulamasına gidecek

Rusya, Omicron varyantının yayılımı nedeniyle karantina uygulamasına gidecek

Rusya, koronavirüsün Omicron varyantının yayılımının önünü kesmek için Güney Afrika cumhuriyeti ile bu ülkeye komşu ülkelerden Rusya’ya dönecek kişilere iki... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T15:45+0300

2021-12-02T15:45+0300

2021-12-02T15:45+0300

koronavirüs

rusya

karantina

kovid-19

omicron

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Rusya’nın tüketici haklarını koruma ve insan sağlığını denetleme kurumu Rospotrebnadzor’un Başkanı Anna Popova Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamalarında, “Rusya Federasyonu bugün, Güney Afrika Cumhuriyeti ve bu ülkeyle doğrudan sınırı olan ülkelerden döneceklere iki hafta karantinada kalma zorunluluğu getirmiştir” dedi.Güney Afrika ve komşu ülkelerinden dönüşü beklenen kişilerin çok fazla olmadığını belirten Popova, ‘bu kararın sadece birkaç yüz kişiyi ilgilendirdiğini’ kaydetti.Rusya’nın sağlık yetkilileri daha önce Omicron varyantı nedeniyle yüksek riskli ülkelerden gelecek kişilerle ilgili karantina uygulaması kararı alabileceklerini söylemişti. Rusya’da henüz Omicron varyantına rastlanmış değil.Söz konusu varyant bu ayın başında Güney Afrika'da tespit edilmişti. Güney Afrika'nın birçok bölgesine yayıldığı düşünülen bu varyant ile ilişkili vakaların tespit edildiği pek çok Avrupa ülkesi de Afrika’dan dönecek kişilerle ilgili olarak karantina uygulamaları başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211202/yunanistanda-ilk-kez-kovid-19un-omicron-varyantina-rastlandi-1051372603.html

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