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Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
Sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık emekçilerinin tümünü kapsamayan ek gösterge ve maaş artışıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T15:22+0300
2021-12-02T15:22+0300
türkiye
sağlık
sağlık bakanlığı
zam
sağlık bakanı
sağlık-sen
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye'de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı.TÜM İLLERDE EYLEMDurmuş, sosyal medya hesabından "Tüm Türkiye’de 2 gün İş bırakıyoruz" diyerek duyurduğu açıklamada, aldıkları eylem kararlarını şöyle duyurdu:Ses ve Türk Sağlık-Sen de eylemdeTürk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yarın tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlayacaklarını, pazartesi ise tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakacaklarını duyurdu. Kahveci, "Haksızlığa karşı mücadelemiz hiç durmadı, durmayacak. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.Sağlık Emekçileri Sendikası da (SES) "Sağlık Ekip İşidir" sloganı ve "2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak eylem/etkinliklere tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve örgütlerini destek vermeye çağırıyoruz" çağrısıyla protestolara katılım çağrısında bulundu.
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sağlık, sağlık bakanlığı, zam, sağlık bakanı, sağlık-sen

Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı

15:22 02.12.2021
© AASağlık çalışanları
Sağlık çalışanları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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Sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık emekçilerinin tümünü kapsamayan ek gösterge ve maaş artışıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek ülke genelinde iş bırakma eylemleri başlatıyor.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye'de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı.

TÜM İLLERDE EYLEM

Durmuş, sosyal medya hesabından "Tüm Türkiye’de 2 gün İş bırakıyoruz" diyerek duyurduğu açıklamada, aldıkları eylem kararlarını şöyle duyurdu:
"1- Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir. 2- 2 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 16:00 itibari ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde Antalya’da bulunan 1.000 kişilik teşkilatımız ile basın açıklaması yapılacaktır. 3- 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günlerinde Tüm Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacaktır. 4- 7 Aralık Salı günü illerde iş bırakma eylemi ile birlikte şubelerimiz basın açıklaması yapacaktır. 5- 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi ile birlikte, Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde tüm teşkilatımızın katılacağı basın açıklaması yapılacaktır"

Ses ve Türk Sağlık-Sen de eylemde

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yarın tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlayacaklarını, pazartesi ise tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakacaklarını duyurdu. Kahveci, "Haksızlığa karşı mücadelemiz hiç durmadı, durmayacak. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Emekçileri Sendikası da (SES) "Sağlık Ekip İşidir" sloganı ve "2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak eylem/etkinliklere tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve örgütlerini destek vermeye çağırıyoruz" çağrısıyla protestolara katılım çağrısında bulundu.
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