https://tr.sputniknews.com/20211202/saglik-sendikalari-is-birakiyor-tum-illerde-eylem-karari-1051374993.html

Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı

Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı

Sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık emekçilerinin tümünü kapsamayan ek gösterge ve maaş artışıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T15:22+0300

2021-12-02T15:22+0300

2021-12-02T15:22+0300

türkiye

sağlık

sağlık bakanlığı

zam

sağlık bakanı

sağlık-sen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051374948_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e282f70872c820205adde35b398ecda8.jpg

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye'de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı.TÜM İLLERDE EYLEMDurmuş, sosyal medya hesabından "Tüm Türkiye’de 2 gün İş bırakıyoruz" diyerek duyurduğu açıklamada, aldıkları eylem kararlarını şöyle duyurdu:Ses ve Türk Sağlık-Sen de eylemdeTürk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yarın tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlayacaklarını, pazartesi ise tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakacaklarını duyurdu. Kahveci, "Haksızlığa karşı mücadelemiz hiç durmadı, durmayacak. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.Sağlık Emekçileri Sendikası da (SES) "Sağlık Ekip İşidir" sloganı ve "2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak eylem/etkinliklere tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve örgütlerini destek vermeye çağırıyoruz" çağrısıyla protestolara katılım çağrısında bulundu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık, sağlık bakanlığı, zam, sağlık bakanı, sağlık-sen