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Sağlık sendikaları iş bırakıyor: Tüm illerde eylem kararı
© AASağlık çalışanları
© AA
Sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık emekçilerinin tümünü kapsamayan ek gösterge ve maaş artışıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek ülke genelinde iş bırakma eylemleri başlatıyor.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye'de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı.
TÜM İLLERDE EYLEM
Durmuş, sosyal medya hesabından "Tüm Türkiye’de 2 gün İş bırakıyoruz" diyerek duyurduğu açıklamada, aldıkları eylem kararlarını şöyle duyurdu:
KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU!— Semih Durmuş🇹🇷 (@ssbsemihdurmus) December 2, 2021
Tüm Türkiye’de 2 gün İŞ BIRAKIYORUZ !
Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunmak için aldığımız Eylem Kararları aşağıdaki şekildedir.
1️⃣ Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.
⤵️ pic.twitter.com/jdSdKs4lEV
"1- Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir. 2- 2 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 16:00 itibari ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde Antalya’da bulunan 1.000 kişilik teşkilatımız ile basın açıklaması yapılacaktır. 3- 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günlerinde Tüm Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacaktır. 4- 7 Aralık Salı günü illerde iş bırakma eylemi ile birlikte şubelerimiz basın açıklaması yapacaktır. 5- 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi ile birlikte, Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde tüm teşkilatımızın katılacağı basın açıklaması yapılacaktır"
Ses ve Türk Sağlık-Sen de eylemde
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yarın tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlayacaklarını, pazartesi ise tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakacaklarını duyurdu. Kahveci, "Haksızlığa karşı mücadelemiz hiç durmadı, durmayacak. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Bugün basın açıklamamızı yaptık, yarın tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlıyoruz. Pazartesi ise tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz. Haksızlığa karşı mücadelemiz hiç durmadı, durmayacak. Hep birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/pPqQ6Csq7z— Önder Kahveci (@OnderKahveci) December 2, 2021
Sağlık Emekçileri Sendikası da (SES) "Sağlık Ekip İşidir" sloganı ve "2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak eylem/etkinliklere tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve örgütlerini destek vermeye çağırıyoruz" çağrısıyla protestolara katılım çağrısında bulundu.