Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/sahte-docent-acik-ogretim-mezunuymus-1051359623.html
Sahte doçent, açık öğretim mezunuymuş
Sahte doçent, açık öğretim mezunuymuş
Sahte belgelerle profesörlük kadrosuna atandığı ortaya çıkınca tutuklanan Zulal Atalay Laçin sonunda suçunu itiraf etti. “Pişmanım” diyen Laçin, üniversite... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T09:44+0300
2021-12-02T09:44+0300
türkiye
üniversite
profesör
sahte belge
zehra zulal atalay laçin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050245129_0:1:1281:721_1920x0_80_0_0_5f1c65c2d32ea7ab3d7dd5af8a4841f9.jpg
Geçen aylarda, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi’nin profesörlük kadrosuna atan ve belgelerinin sahte olduğu anlaşılınca tutuklanan Zulal Atalay Laçin, ifadesini değiştirerek itirafta bulundu. 18 bin liralık zararı karşıladıHürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve “Tekrar ifade vermek istiyorum” dedi. Bunun üzerine Laçin’in yeniden ifadesi alındı. Laçin ifadesinde her şeyi anlattı. “ODTÜ mezunu değilim, İngiltere’de master da yapmadım, doçent de değilim” dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin’in Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı. Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi’ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.Savcılık bu ifade ve itirafların ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede indirimlerle birlikte Laçin’in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211030/docentlik-belgesi-sahte-cikan-zulal-atalay-lacin-2-yil-once-de-yakalanmis--1050321261.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050245129_158:0:1121:722_1920x0_80_0_0_80d3b3c17f644425c97edc47af0330c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
üniversite, profesör, sahte belge, zehra zulal atalay laçin

Sahte doçent, açık öğretim mezunuymuş

09:44 02.12.2021
© İHA / YASİN CANZehra Zulal Atalay Laçin
Zehra Zulal Atalay Laçin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA / YASİN CAN
Abone ol
Sahte belgelerle profesörlük kadrosuna atandığı ortaya çıkınca tutuklanan Zulal Atalay Laçin sonunda suçunu itiraf etti. “Pişmanım” diyen Laçin, üniversite diploması, master ve doktora belgelerinin sahte olduğunu anlattı. Laçin hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından iddianame hazırlandı.
Geçen aylarda, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi’nin profesörlük kadrosuna atan ve belgelerinin sahte olduğu anlaşılınca tutuklanan Zulal Atalay Laçin, ifadesini değiştirerek itirafta bulundu.

18 bin liralık zararı karşıladı

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve “Tekrar ifade vermek istiyorum” dedi. Bunun üzerine Laçin’in yeniden ifadesi alındı. Laçin ifadesinde her şeyi anlattı. “ODTÜ mezunu değilim, İngiltere’de master da yapmadım, doçent de değilim” dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin’in Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı. Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi’ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.
Savcılık bu ifade ve itirafların ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede indirimlerle birlikte Laçin’in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
Zehra Zulal Atalay Laçin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulal Atalay Laçin 2 yıl önce de yakalanmış
30 Ekim, 09:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:06Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'Omicron' uyarısı: Çok sayıda mutasyon içeriyor, aşılardan kaçabilir
10:02İş değiştirene ilişkin emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal anlamına gelmez
09:56Gaziantep'te bebeğini döven Yunus Göç: 'Ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak'
09:47Eski çalışanını istismar etmekle suçlanan Avustralyalı bakan istifa etti
09:44Sahte doçent, açık öğretim mezunuymuş
09:27Prof. Dr. Müftüoğlu: Daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz ama paniğe gerek yok
09:27Cumhurbaşkanlığı raporu: Kredisini ödeyemeyenlerin sayısında yüzde 127 artış
09:17Selvi: Cumhurbaşkanı bunun farkında değil mi diye soruluyor ya, en çok Erdoğan farkında
08:45Mansur Yavaş: Yaşananlarla ilgimiz yok, başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam
08:20Döviz kurları güne yükselişle başladı: Dolar 13.47
07:48Ahmet Hakan, Arınç'a kedisinin ağzından yanıt verdi: 'Kurtar beni Bülent abi
07:364 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler
07:32ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü yıl sonunda görevinden ayrılacak
07:19SPK'dan 24 kişiye 6 ay işlem yasağı
07:14Halat çarpınca denize düşen gemici kayboldu
06:55Çin'de 'tüm varyantları nötralize eden antikor bulundu' iddiası
06:50FBI'a veri sızdırma raporu: Whatsapp ve iMessage zirvede
05:39'Bahse girerim Putin korkudan titriyordur': İngilizler, tank üzerindeki dışişleri bakanını tiye aldı
05:24Çin Dışişleri Bakanı Yi: Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok
05:17İtalya'da 5-11 yaş grubundaki çocuklara Kovid-19 aşısına onay