https://tr.sputniknews.com/20211202/selvi-cumhurbaskani-bunun-farkinda-degil-mi-diye-soruluyor-ya-en-cok-erdogan-farkinda-1051359273.html

Selvi: Cumhurbaşkanı bunun farkında değil mi diye soruluyor ya, en çok Erdoğan farkında

Selvi: Cumhurbaşkanı bunun farkında değil mi diye soruluyor ya, en çok Erdoğan farkında

Hürriyet yazarı Selvi, piyasalarda yaşanan değişimlerle ilgili olarak "Piyasalarda bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı bunun farkında değil mi diye soruluyor ya... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T09:17+0300

2021-12-02T09:17+0300

2021-12-02T09:16+0300

politika

recep tayyip erdoğan

trt

ekonomik kriz

abdulkadir selvi

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi konusunda odaklandığı TRT yayınını yazdı.Selvi, "Piyasaların en çok şikayet ettiği nokta belirsizlik. İş dünyası, önünü görememekten; vatandaş ise, fiyat artışından şikâyetçi. Dövizdeki dalgalanma en çok üreten kesimleri etkilerken, hayat pahalılığı dar gelirlileri vuruyor. Piyasalarda bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı bunun farkında değil mi diye soruluyor ya, en çok Erdoğan farkında" dedi.Selvi, "Sadece farkında değil, belli ki önümüzdeki günlerde alınacak kararlarla piyasalardaki ateş düşürülecek" ifadesini kullandı.Selvi, şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan, yeni bir kavganın içine giriyor. Bunun adı ekonomide dönüşüm kavgası. Ancak Erdoğan’ın her kavgasında insan önemli oldu. Kavgasının odak noktasını millet oluşturdu. O açıdan iki noktaya dikkat çekmek istedim.1- Dövizde istikrarı sağlayıp piyasalarda belirsizliğe imkân vermemek.2- Vatandaşa acı reçete sunmamak.Bu açıdan Erdoğan’ın açıkladığı destek paketleri yararlı. Çünkü vatandaşı fiyatlar karşısında ezdirmeyecek ek önlemlere ihtiyaç var."

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recep tayyip erdoğan, trt, ekonomik kriz, abdulkadir selvi