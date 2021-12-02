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Şili'de keşfedilen yeni dinozor türünde 'silahlı kuyruk' görüldü
Şili'de keşfedilen yeni dinozor türünde 'silahlı kuyruk' görüldü
Şilili arkeologların 2018'de keşfettiği yeni dinozor türünde daha önce başka hiçbir türde görülmeyen 'silahlı bir kuyruk' da bulunuyor. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T13:43+0300
2021-12-02T14:05+0300
yaşam
şili
dinozor
silah
arkeolojik kazı
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin en güney bölgesi olan Patagonya'daki Magallanes eyaletinde 2018'de 'Stegouros elengassen' adı verilen bir dinozor kalıntısı bulundu.CNN'de yer alan habere göre, yaklaşık 2 metre boyutundaki küçük zırhlı dinozor fosili, yaklaşık 71.7 milyon ila 74.9 milyon yıl önceye ait.Üzerinde yapılan incelemeler, bu dinozorun, Stegosaurus ve Ankylosaurus gibi benzerlerinden farklı olarak kuyruğunu silah gibi geliştirmiş olduğu görüldü. Öyle ki Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yeni keşfedilen dinozorun 'kuyruk silahları' oldukça ilginç. Dinozorun kuyruğunda, yaprak benzeri bir yapıda birbirine kaynaşmış yedi çift yassı, kemiksi yapılar bulunuyor.Şili Üniversitesi doktora çalışmalarını yürüten ve araştırmanın baş yazarı Sergio Soto Acuña, "Kuyruk son derece farklı, çünkü bir dinozor için kısa ve arka yarısı dermal kemiklerle (cilt üzerinde büyüyen kemikler) kaplanmış. Bu benzersiz bir kuyruk silaha sahip olduğunu gösteriyor." dedi. Bu ilginç kuyruğun, bir çıngıraklı yılan veya dikenli kuyruklu kertenkeleninkine benzediğini söyleyen Acuña, fakat bu canlılarda olduğunun aksine dinozorun pullarının altında gerçek 'kemikler' olduğunu ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/arjantinde-100den-fazla-dinozor-yumurtasi-bulundu-1050154172.html
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şili, dinozor, silah, arkeolojik kazı

Şili'de keşfedilen yeni dinozor türünde 'silahlı kuyruk' görüldü

13:43 02.12.2021 (güncellendi: 14:05 02.12.2021)
© REUTERS / FUNDACION AZARADinozor
Dinozor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / FUNDACION AZARA
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Şilili arkeologların 2018'de keşfettiği yeni dinozor türünde daha önce başka hiçbir türde görülmeyen 'silahlı bir kuyruk' da bulunuyor.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin en güney bölgesi olan Patagonya'daki Magallanes eyaletinde 2018'de 'Stegouros elengassen' adı verilen bir dinozor kalıntısı bulundu.

CNN'de yer alan habere göre, yaklaşık 2 metre boyutundaki küçük zırhlı dinozor fosili, yaklaşık 71.7 milyon ila 74.9 milyon yıl önceye ait.
Üzerinde yapılan incelemeler, bu dinozorun, Stegosaurus ve Ankylosaurus gibi benzerlerinden farklı olarak kuyruğunu silah gibi geliştirmiş olduğu görüldü.

Öyle ki Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yeni keşfedilen dinozorun 'kuyruk silahları' oldukça ilginç. Dinozorun kuyruğunda, yaprak benzeri bir yapıda birbirine kaynaşmış yedi çift yassı, kemiksi yapılar bulunuyor.
Şili Üniversitesi doktora çalışmalarını yürüten ve araştırmanın baş yazarı Sergio Soto Acuña, "Kuyruk son derece farklı, çünkü bir dinozor için kısa ve arka yarısı dermal kemiklerle (cilt üzerinde büyüyen kemikler) kaplanmış. Bu benzersiz bir kuyruk silaha sahip olduğunu gösteriyor." dedi.
Bu ilginç kuyruğun, bir çıngıraklı yılan veya dikenli kuyruklu kertenkeleninkine benzediğini söyleyen Acuña, fakat bu canlılarda olduğunun aksine dinozorun pullarının altında gerçek 'kemikler' olduğunu ekledi.
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