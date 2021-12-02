https://tr.sputniknews.com/20211202/sma-bilim-kurulu-toplantisinin-ardindan-bakan-koca-aciklama-yapiyor-1051383815.html

Bakan Koca: Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek

Bakan Koca: Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek

SMA Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca evlilik öncesi SMA taramasının zorunlu hale getirileceğini bildirdi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T18:13+0300

2021-12-02T18:13+0300

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SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alındı.Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, basın açıklaması gerçekleştirdi. Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Sonucu kanıtlanmış bilimsel verilere göre hareket ediyoruz. Ne yazık ki bu hastalığın her döneminde etkili olan bir tedavi mevcut değil. SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve tüm yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması uygulamasını başlatıyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek.SMA hastalarındaki etkisinin sınırları ortaya koymuş olan ilaç, tedavi kapsamındadır ve bedelsiz olarak sağlanmaktadır.Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır. Tedaviye erişim içni standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir.Yapılacak yeni doğan tedavisi ile uygun tedaviye derhal en erken dönemde başlanacaktır. Yeni doğan tarama programıyla birlikte tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda alt yapı çalışmaları son derece hızlı bir şekilde sürdürülmektedir."

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