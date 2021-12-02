https://tr.sputniknews.com/20211202/sp-odunc-alinan-lira-rezervlerini-kullanan-turkiye-daha-fazla-zarar-gorme-riskiyle-karsi-karsiya-1051380782.html
S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir
S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türkiye'nin, döviz kurunu savunmak için 'ödünç alınmış' rezervleri kullanarak Türk... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T17:04+0300
2021-12-02T17:04+0300
2021-12-02T17:58+0300
ekonomi
merkez bankası
standard & poor's
türk lirası
döviz kuru
s&p
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103087/60/1030876083_0:26:3706:2111_1920x0_80_0_0_eadd8b3ea53922a1b2ae0219eca91f78.jpg
Reuters'a gönderdiği açıklama metninde S&P, Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervinin büyük bir kısmının ödünç alındığına vurgu yaptı. Kredi değerlendirme kuruluşu söz konusu ödünç almanın, dolaylı olarak hane halklarından döviz ve altın mevduatlarına karşı zorunlu karşılıklar yoluyla ya da swap hatları aracılığıyla Türk ticari bankaları üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak değerlendiren S&P, "Döviz kurunu savunmak için ödünç alınan bu rezervlerin kullanılması, Türk Lirası'na olan güvene daha da zarar verme riskini artırıyor ve muhtemelen finansal istikrara dair soru işaretleri yaratır gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.Merkez Bankası, yükselen enflasyona rağmen hızlı bir şekilde üçüncü faiz indirimini yaparken, Türk lirası yalnızca geçen ay içerisinde yüzde 30 ölçüsünde değer kaybetti. Merkez Bankası, çarşamba günü Türk lirasını desteklemek için döviz kuruna müdahale ettiğini açıklamıştı.S&P aynı zamanda Türkiye'de devlet bankaları aracılığıyla 'önemli miktarda yarı mali faaliyet' olduğunu belirterek, ülkenin mali durumunu yalnızca haberlerdeki rakamlarla değerlendirilmemesi konusunda uyardı. Kredi değerlendirme kuruluşu, Türk bankalarının sıkıntıya düşmesi durumunda önemli miktarda sermaye desteğine ihtiyaç duyabileceklerini de kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/merkez-bankasi-piyasa-doviz-satim-yoluyla-dogruda-mudahale-edilmektedir-1051323658.html
https://tr.sputniknews.com/20211202/doviz-kurlari-gune-yukselisle-basladi-dolar-1347-1051359058.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103087/60/1030876083_429:0:3277:2136_1920x0_80_0_0_a438278953d8424b4e720ebbe6ae76e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, standard & poor's, türk lirası, döviz kuru, s&p
S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir
17:04 02.12.2021 (güncellendi: 17:58 02.12.2021)
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türkiye'nin, döviz kurunu savunmak için 'ödünç alınmış' rezervleri kullanarak Türk Lirası'na olan güveni daha da zedeleme riski yarattığını ve son gelişmelerin Türkiye'nin mevcut kredi notunu riske attığını ifade etti.
Reuters'a gönderdiği açıklama metninde S&P, Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervinin büyük bir kısmının ödünç alındığına vurgu yaptı. Kredi değerlendirme kuruluşu söz konusu ödünç almanın, dolaylı olarak hane halklarından döviz ve altın mevduatlarına karşı zorunlu karşılıklar yoluyla ya da swap hatları aracılığıyla Türk ticari bankaları üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.
Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak değerlendiren S&P, "Döviz kurunu savunmak için ödünç alınan bu rezervlerin kullanılması, Türk Lirası'na olan güvene daha da zarar verme riskini artırıyor ve muhtemelen finansal istikrara dair soru işaretleri yaratır gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.
Merkez Bankası, yükselen enflasyona rağmen hızlı bir şekilde üçüncü faiz indirimini yaparken, Türk lirası yalnızca geçen ay içerisinde yüzde 30 ölçüsünde değer kaybetti.
Merkez Bankası, çarşamba günü Türk lirasını desteklemek için döviz kuruna müdahale ettiğini açıklamıştı.
S&P aynı zamanda Türkiye'de devlet bankaları aracılığıyla 'önemli miktarda yarı mali faaliyet' olduğunu belirterek, ülkenin mali durumunu yalnızca haberlerdeki rakamlarla değerlendirilmemesi konusunda uyardı.
Kredi değerlendirme kuruluşu, Türk bankalarının sıkıntıya düşmesi durumunda önemli miktarda sermaye desteğine ihtiyaç duyabileceklerini de kaydetti.