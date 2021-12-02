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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir
S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türkiye'nin, döviz kurunu savunmak için 'ödünç alınmış' rezervleri kullanarak Türk... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T17:04+0300
2021-12-02T17:58+0300
ekonomi
merkez bankası
standard & poor's
türk lirası
döviz kuru
s&p
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Reuters'a gönderdiği açıklama metninde S&amp;P, Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervinin büyük bir kısmının ödünç alındığına vurgu yaptı. Kredi değerlendirme kuruluşu söz konusu ödünç almanın, dolaylı olarak hane halklarından döviz ve altın mevduatlarına karşı zorunlu karşılıklar yoluyla ya da swap hatları aracılığıyla Türk ticari bankaları üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak değerlendiren S&amp;P, "Döviz kurunu savunmak için ödünç alınan bu rezervlerin kullanılması, Türk Lirası'na olan güvene daha da zarar verme riskini artırıyor ve muhtemelen finansal istikrara dair soru işaretleri yaratır gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.Merkez Bankası, yükselen enflasyona rağmen hızlı bir şekilde üçüncü faiz indirimini yaparken, Türk lirası yalnızca geçen ay içerisinde yüzde 30 ölçüsünde değer kaybetti. Merkez Bankası, çarşamba günü Türk lirasını desteklemek için döviz kuruna müdahale ettiğini açıklamıştı.S&amp;P aynı zamanda Türkiye'de devlet bankaları aracılığıyla 'önemli miktarda yarı mali faaliyet' olduğunu belirterek, ülkenin mali durumunu yalnızca haberlerdeki rakamlarla değerlendirilmemesi konusunda uyardı. Kredi değerlendirme kuruluşu, Türk bankalarının sıkıntıya düşmesi durumunda önemli miktarda sermaye desteğine ihtiyaç duyabileceklerini de kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/merkez-bankasi-piyasa-doviz-satim-yoluyla-dogruda-mudahale-edilmektedir-1051323658.html
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merkez bankası, standard & poor's, türk lirası, döviz kuru, s&p

S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir

17:04 02.12.2021 (güncellendi: 17:58 02.12.2021)
© AP Photo / Henny Ray AbramsStandard and Poor's (S&P)
Standard and Poor's (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Henny Ray Abrams
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türkiye'nin, döviz kurunu savunmak için 'ödünç alınmış' rezervleri kullanarak Türk Lirası'na olan güveni daha da zedeleme riski yarattığını ve son gelişmelerin Türkiye'nin mevcut kredi notunu riske attığını ifade etti.
Reuters'a gönderdiği açıklama metninde S&P, Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervinin büyük bir kısmının ödünç alındığına vurgu yaptı. Kredi değerlendirme kuruluşu söz konusu ödünç almanın, dolaylı olarak hane halklarından döviz ve altın mevduatlarına karşı zorunlu karşılıklar yoluyla ya da swap hatları aracılığıyla Türk ticari bankaları üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.
Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak değerlendiren S&P, "Döviz kurunu savunmak için ödünç alınan bu rezervlerin kullanılması, Türk Lirası'na olan güvene daha da zarar verme riskini artırıyor ve muhtemelen finansal istikrara dair soru işaretleri yaratır gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Dün, 12:15
Merkez Bankası, yükselen enflasyona rağmen hızlı bir şekilde üçüncü faiz indirimini yaparken, Türk lirası yalnızca geçen ay içerisinde yüzde 30 ölçüsünde değer kaybetti.
Merkez Bankası, çarşamba günü Türk lirasını desteklemek için döviz kuruna müdahale ettiğini açıklamıştı.
S&P aynı zamanda Türkiye'de devlet bankaları aracılığıyla 'önemli miktarda yarı mali faaliyet' olduğunu belirterek, ülkenin mali durumunu yalnızca haberlerdeki rakamlarla değerlendirilmemesi konusunda uyardı.
Kredi değerlendirme kuruluşu, Türk bankalarının sıkıntıya düşmesi durumunda önemli miktarda sermaye desteğine ihtiyaç duyabileceklerini de kaydetti.
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