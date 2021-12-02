https://tr.sputniknews.com/20211202/spotify-ve-apple-music-yilin-en-cok-dinlenenlerini-acikladi-1051360207.html

Spotify ve Apple Music yılın en çok dinlenenlerini açıkladı

Spotify ve Apple Music yılın en çok dinlenenlerini açıkladı

Yeni yıla doğru yaklaşılırken çevrimiçi platformlar da 2021'nin en'leri listelerini paylaşmaya başladı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

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taylor swift

spotify

şarkı

sanatçı

bts

apple music

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Spotify ve Apple Music verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçıları arasında Ed Sheeran, Taylor Swift, Bad Bunny ve BTS üst sıralarda yer alıyor. Spotify'da küresel çapta en çok dinlenen şarkılarda ilk 3 sırada Olivia Rodrigo'nun 'Drivers License', Lil Nas X'in 'Montero (Call Me By Your Name)' ve The Kid Laroi'nin 'Stay' parçaları var. Apple Music'te ise ilk 3 sıra şöyle: BTS- Dynamite, Olivia Rodrigo- Drivers License, Ariana Grande- Positions. 2020'de yayınlanan Dynamite şarkısının Spotify'da ilk 5'e girememesi, platformun, grubun çıktığı Güney Kore'de bu yıl kullanılmaya başlanmasından kaynaklanıyor.Yine Spotify'ın küresel çapta en çok dinlenen sanatçılar listesinin ilk 3 sırasında ise Bad Bunny, Taylor Swift ve BTS oturuyor.Küresel çevrimiçi müzik dinleme piyaasının yüzde 48'ini Spotify ve Apple Music kaplıyor. Öyle ki Spotify'ın ilk 5 şarkı listesindekiler bu yıl 1 milyardan fazla kez dinlendi.

https://tr.sputniknews.com/20210305/grammy-adayi-bts-grubu-2020nin-en-cok-satan-sarkicilari-listesinde-ilk-sirada-1043961418.html

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taylor swift, spotify, şarkı, sanatçı, bts, apple music