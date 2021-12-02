https://tr.sputniknews.com/20211202/talibanin-ve-myanmar-ordusunun-buyukelci-adaylari-simdilik-bmde-temsil-edilmeyecek-1051355993.html

Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek

Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek

Taliban ve Myanmar'da darbe yapan ordunun Birleşmiş Milletler (BM) için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T02:16+0300

2021-12-02T02:16+0300

2021-12-02T02:16+0300

dünya

taliban

myanmar

birleşmiş milletler (bm)

darbe

büyükelçi

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BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve Myanmar'da ordunun darbeyle yönetime el koymasının ardından bu ülkeleri BM'de kimin temsil edeceğini görüşmek için toplandı.Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.BM üyesi 9 ülkeden oluşan komitenin başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Anna Karin Eneström, toplantı sonrası komitenin Afganistan ve Myanmar'ı BM'de kimin temsil edeceği yönündeki kararı ertelediklerini söyledi.Erteleme kararının ardından, Taliban'ın ve Myanmar ordusunun, BM için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek.Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı göstermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211011/bm-genel-sekreteri-guterres-taliban-kadinlara-verdigi-sozleri-tutmuyor-1049724767.html

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taliban, myanmar, birleşmiş milletler (bm), darbe, büyükelçi