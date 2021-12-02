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Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek
Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek
Taliban ve Myanmar'da darbe yapan ordunun Birleşmiş Milletler (BM) için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T02:16+0300
2021-12-02T02:16+0300
dünya
taliban
myanmar
birleşmiş milletler (bm)
darbe
büyükelçi
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BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve Myanmar'da ordunun darbeyle yönetime el koymasının ardından bu ülkeleri BM'de kimin temsil edeceğini görüşmek için toplandı.Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.BM üyesi 9 ülkeden oluşan komitenin başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Anna Karin Eneström, toplantı sonrası komitenin Afganistan ve Myanmar'ı BM'de kimin temsil edeceği yönündeki kararı ertelediklerini söyledi.Erteleme kararının ardından, Taliban'ın ve Myanmar ordusunun, BM için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek.Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211011/bm-genel-sekreteri-guterres-taliban-kadinlara-verdigi-sozleri-tutmuyor-1049724767.html
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taliban, myanmar, birleşmiş milletler (bm), darbe, büyükelçi

Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek

02:16 02.12.2021
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Bebeto Matthews
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Taliban ve Myanmar'da darbe yapan ordunun Birleşmiş Milletler (BM) için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek.
BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve Myanmar'da ordunun darbeyle yönetime el koymasının ardından bu ülkeleri BM'de kimin temsil edeceğini görüşmek için toplandı.
Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.
BM üyesi 9 ülkeden oluşan komitenin başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Anna Karin Eneström, toplantı sonrası komitenin Afganistan ve Myanmar'ı BM'de kimin temsil edeceği yönündeki kararı ertelediklerini söyledi.
Erteleme kararının ardından, Taliban'ın ve Myanmar ordusunun, BM için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek.
Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı göstermişti.
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