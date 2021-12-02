Tanju Özcan: İzahı olmayan şeyin mizahı olur, bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım" sözlerine açıklık getirdi.Özcan yaptığı paylaşımda "İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Bu konuşmamı sevgili basın mensubu arkadaşlarımız nerelere çekmiş :) Allah aşkına bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış" ifadelerini kullandı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'faizle mücadelesine destek verdiğini' söyleyerek, Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” demişti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta yanındayım" sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım" sözlerine açıklık getirdi.
Özcan yaptığı paylaşımda "İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Bu konuşmamı sevgili basın mensubu arkadaşlarımız nerelere çekmiş :) Allah aşkına bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'faizle mücadelesine destek verdiğini' söyleyerek, Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” demişti.
İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Bu konuşmamı sevgili basın mensubu arkadaşlarımız nerelere çekmiş :) Allah aşkına bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış :) https://t.co/IBsQi5qHbU