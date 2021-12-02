https://tr.sputniknews.com/20211202/tanju-ozcan-izahi-olmayan-seyin-mizahi-olur-bu-ekonominin-ciddiye-alinacak-hali-mi-kalmis-1051382683.html

Tanju Özcan: İzahı olmayan şeyin mizahı olur, bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: İzahı olmayan şeyin mizahı olur, bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta yanındayım" sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T17:51+0300

2021-12-02T17:51+0300

2021-12-02T17:54+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

enflasyon

tanju özcan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045075152_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa677b5fcf8cdfc5dfa62d314dd813f8.jpg

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım" sözlerine açıklık getirdi.Özcan yaptığı paylaşımda "İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Bu konuşmamı sevgili basın mensubu arkadaşlarımız nerelere çekmiş :) Allah aşkına bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış" ifadelerini kullandı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'faizle mücadelesine destek verdiğini' söyleyerek, Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” demişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, enflasyon, tanju özcan