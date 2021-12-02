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https://tr.sputniknews.com/20211202/tanju-ozcandan-erdogana-faiz-destegi-en-yakin-silah-arkadasi-olarak-gorev-almaya-hazirim-1051375174.html
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a faiz desteği geldi. Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T15:23+0300
2021-12-02T15:24+0300
türkiye
bolu
tanju özcan
açıklama
ekonomi
faiz
bolu belediyesi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'faizle mücadelesine destek verdiğini' söyleyerek, “Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım” ifadelerini kullandı.Bolu Belediyesi Aralık ayı birinci birleşimi Tanju Özcan başkanlığında Meclis Salonu’nda gerçekleşti.Oturumda kurdaki hareketliliğe değinen Özcan, “Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.'Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum'CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın ‘Faizin düşmesi yanlış’ sözlerine yanıt veren Özcan, “Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkûm edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211130/cumhurbaskani-erdogan-trt-canli-yayininda-gundeme-dair-aciklamalarda-bulunuyor-1051307128.html
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bolu, tanju özcan, açıklama, ekonomi, faiz, bolu belediyesi

Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım

15:23 02.12.2021 (güncellendi: 15:24 02.12.2021)
© DHABolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a faiz desteği geldi. Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'faizle mücadelesine destek verdiğini' söyleyerek, “Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım” ifadelerini kullandı.
Bolu Belediyesi Aralık ayı birinci birleşimi Tanju Özcan başkanlığında Meclis Salonu’nda gerçekleşti.
Oturumda kurdaki hareketliliğe değinen Özcan, “Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

'Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın ‘Faizin düşmesi yanlış’ sözlerine yanıt veren Özcan, “Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkûm edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” açıklamasında bulundu.
Erdoğan, TRT canlı yayın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri de daha fakir yapar
30 Kasım, 22:14
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