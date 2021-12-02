Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211202/tcmbnin-brut-rezervleri-87-milyar-dolara-geriledi-1051391098.html
TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi
TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 26 Kasım itibarıyla 87 milyar dolar oldu. Bir önceki haftada brüt rezervler 87.9 milyar dolar düzeyindeydi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T21:35+0300
2021-12-02T21:35+0300
ekonomi
tl
dolar
merkez bankası
döviz
rezerv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_0:154:1200:829_1920x0_80_0_0_bb454049fc0a9714fba1ff37c6dba1e1.jpg
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 897 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 87 milyar 921 milyon dolar olan rezervler, 26 Kasım ile sona eren haftada 87 milyar 24 milyon dolara geldi.Dünya'nın haberine göre Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 128 milyar 404 milyon dolardan 126 milyar 146 milyon dolar seviyesine geldi.Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.Net rezervler azaldıAynı dönemde Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 515 milyon dolar düşüş gösterdi.Geçen hafta 25 milyar 181 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Kasım ile sona eren haftada 24 milyar 666 milyon dolara geldi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/sp-odunc-alinan-lira-rezervlerini-kullanan-turkiye-daha-fazla-zarar-gorme-riskiyle-karsi-karsiya-1051380782.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_95:0:1200:829_1920x0_80_0_0_e4a664ef1b05bd79651a3d46d312b901.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tl, dolar, merkez bankası, döviz, rezerv

TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi

21:35 02.12.2021
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
Abone ol
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 26 Kasım itibarıyla 87 milyar dolar oldu. Bir önceki haftada brüt rezervler 87.9 milyar dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 897 milyon dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 87 milyar 921 milyon dolar olan rezervler, 26 Kasım ile sona eren haftada 87 milyar 24 milyon dolara geldi.
Dünya'nın haberine göre Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 128 milyar 404 milyon dolardan 126 milyar 146 milyon dolar seviyesine geldi.
Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net rezervler azaldı

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 515 milyon dolar düşüş gösterdi.
Geçen hafta 25 milyar 181 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Kasım ile sona eren haftada 24 milyar 666 milyon dolara geldi.
Standard and Poor's (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
EKONOMİ
S&P: Türkiye'nin 'ödünç' rezervleri kullanması Türk Lirası'na güvene daha da zarar verebilir
17:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:18ABD, göçmenler için 'Meksika'da Kal' uygulamasını yeniden uygulamaya başlayacak
22:17Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya: Ne yapacağız şimdi?
22:08İTO Ekmek Komitesi'nden Şimşek: 4.5 TL'ye satılacak ekmek hem halkı hem kamuyu sıkıntıya sokar
22:041 Leva 8 TL'ye yaklaştı, Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın etti
22:02İçkiye yeni zam açıklandı
21:53Amerikan Beyzbol Ligi'nde lokavt ilan edildi
21:50ABD'de ikinci Omicron vakası
21:49Türkiye'den Güney Kıbrıs'a tepki: Kimin gerginlikten yana olduğu bir kez daha görüldü
21:43İnşaat temeli kazılırken hasar gören iki binadaki 48 kişi tahliye edildi
21:35TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi
21:34Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan sınırda İngiliz ve Estonyalı askerlerin varlığına onay
21:20İntihara kalkışan adam, yanlışlıkla kendisini ikna etmeye çalışan 14 yaşındaki kızını öldürdü
21:20AK Partili Dağ'dan ekonomi eleştirilerine yanıt: İhracat rekorları nasıl kırılıyor?
21:08Hastadan 20 bin lira 'bıçak parası' isteyen doktora suçüstü
21:08Lavrov’dan NATO’ya Rusya sınırında gerilim tırmandırma suçlaması
21:06Meteoroloji'den kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı
20:57Erdoğan'dan dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım: Yıllık bazda ihracatımız 221 milyar dolar
20:51Fransa’da ninja kılığına giren saldırgan, 2 polisi kılıçla yaraladı
20:44AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: Seçimler için AK Parti’nin samimiyetini milletimiz görüyor
20:42Son 24 saatte 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi