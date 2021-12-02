https://tr.sputniknews.com/20211202/tcmbnin-brut-rezervleri-87-milyar-dolara-geriledi-1051391098.html

TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi

TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 26 Kasım itibarıyla 87 milyar dolar oldu. Bir önceki haftada brüt rezervler 87.9 milyar dolar düzeyindeydi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T21:35+0300

2021-12-02T21:35+0300

2021-12-02T21:35+0300

ekonomi

tl

dolar

merkez bankası

döviz

rezerv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_0:154:1200:829_1920x0_80_0_0_bb454049fc0a9714fba1ff37c6dba1e1.jpg

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 897 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 87 milyar 921 milyon dolar olan rezervler, 26 Kasım ile sona eren haftada 87 milyar 24 milyon dolara geldi.Dünya'nın haberine göre Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 128 milyar 404 milyon dolardan 126 milyar 146 milyon dolar seviyesine geldi.Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.Net rezervler azaldıAynı dönemde Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 515 milyon dolar düşüş gösterdi.Geçen hafta 25 milyar 181 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Kasım ile sona eren haftada 24 milyar 666 milyon dolara geldi.

https://tr.sputniknews.com/20211202/sp-odunc-alinan-lira-rezervlerini-kullanan-turkiye-daha-fazla-zarar-gorme-riskiyle-karsi-karsiya-1051380782.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tl, dolar, merkez bankası, döviz, rezerv