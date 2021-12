https://tr.sputniknews.com/20211202/tffden-down-sendromlular-milli-takimina-500-bin-lira-basari-odulu-1051380656.html

TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin lira başarı ödülü

TFF Yönetim Kurulu, İtalya’da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) şampiyonluğu ulaşan Down Sendromlular Milli Takımı'na özel... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

TFF'den yapılan açıklamada, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir başkanlığında toplanan TFF Yönetim Kurulunun, "Türkiye Futbol Oynuyor Projesi'' kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin lira özel ödül verilmesi yönünde karar aldığı belirtildi.Engelliler Koordinasyon Kurulundan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz TFF olarak 2006'dan itibaren stratejik iş birliği ile desteklediğimiz Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Milli Takımı'nı aldıkları Avrupa şampiyonluğundan ötürü ödüllendirmeye karar verdik. 2022 yılında da ülkemizi Dünya Oyunları'nda en iyi şekilde temsil edeceklerine ve şampiyonayı kazanacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle de tüm engelli camiasının 3 Aralık Dünya Engelliler gününde, bugün olduğu gibi her zaman da yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

