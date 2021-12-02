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Trump'tan başkanlık seçimlerine yeniden adaylık mesajı
© AFP 2021 / SCOTT OLSONDonald Trump
© AFP 2021 / SCOTT OLSON
Eski ABD Başkanı Trump, 6 Ocak Kongre baskınının bir ayaklanma değil protesto olduğunu savunurken, yeniden aday olup olmayacağına ilişkin, "Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, aşı sağcı İngiliz kanalı GB News'e verdiği röportajda, kaybettiği 3 Kasım seçimlerin hileyle çalındığı yönündeki iddialarını tekrarladı.
Seçimden 3 gün sonra Kongre önünde miting düzenlemesinin bir hata olup olmadığı sorulan Trump, "Bir ayaklanma varsa 3 Kasım'da, seçim günü gerçekleşti ve öncesi ve sonrasında oldu. Bana göre ayaklanma buydu ve 6 Ocak bir protestoydu" dedi.
'Ne yazık ki bazı kötü şeyler olduğunu' kaydeden Trump, kendisinin 10 bin ulusal muhafızın hatta ordunun görevlendirilmesini istediğini öne sürerek "Çünkü kalabalığın çok büyük olacağını biliyordum çünkü seçime hile karıştırılması üzerine oluşan öfkeden haberdardım ve bunu herkesten daha iyi anladım" diye konuştu.
Eski ABD Başkanı, güvenlik talebinin Temsilciler Meclisi Başkanlı Nancy Pelosi tarafından geri çevrildiğini iddia etti.
'Başka seçeneğiniz yok'
Trump, 2024'te bir kez daha Başkanlık için aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok. Bu bir soru değil" dedi.
Will Donald Trump be helping the Republican Party during the upcoming midterms? @GBNEWS aired @Nigel_Farage the full interview with the 45th American President tonight.— James Marlow ג’יימס מרלו (@James_J_Marlow) December 1, 2021
And will be run for the 2024 Presidential election? I think we know the answer to that one. #DonaldTrump pic.twitter.com/70wiPqCLMO
Ülkesini sevdiğini ve onu daha önce görülmemiş bir seviyeye getirdiğini savunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bulunması başarısını da sahiplenerek "(Aşının geliştirilmesinin) 12 yıl sürmesini bekliyorlardı ve herkes bunun işe yaramayacağını söyledi ve inanılmaz iyi çalıştılar. Muhteşem bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.
'Harry pişman olacak'
Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında da konuştu.
Markle'ı Kraliçe ve Kraliyet ailesine 'saygısızlık' etmekle suçlayan Trump, "Onun bir hayranı değilim. İlk günden beri değildim. Bence Harry korkunç bir şekilde kullanıldı ve bir gün pişman olacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
'I'm not a fan of hers at all and I think she's very disrespectful to the Queen.'— GB News (@GBNEWS) December 1, 2021
Donald Trump tells @Nigel_Farage what he thinks about Duchess of Sussex Meghan Markle.
Watch Farage: Trump The Interview live on GB News Tonight at 7pm - Nothing is off limits. pic.twitter.com/WOqC32nEGP
Prens Harry'nin ailesiyle olan ilişkisinin mahvedildiğini savunan Trump, Kraliçe'nin incitildiğini de belirtti.