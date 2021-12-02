Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiye-ile-azerbaycan-ortak-universite-kuracak-1051371086.html
Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak
Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak
YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını açıkladı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:11+0300
2021-12-02T14:15+0300
yaşam
türkiye
azerbaycan
yök
üniversite
pandemi
erol özvar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051371176_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_399c20c108052c0cf3c871366d1f2f3d.jpg
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nce (UNEC) düzenlenen Ekonomi Forumu'na (UEF Bakü 2021) katıldı. Forum kapsamında düzenlenen 'Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim' konulu panelde izleyicilerin sorularını yanıtlayan Özvar, salgın dönemindeki eğitim faaliyetleri konusunda görüşlerini paylaştı: "Türk üniversiteler salgın döneminde iyi sınav verdi. Tüm üniversitelerinde dersler dijital hale getirildi. Hem devlet hem özel üniversitelerimizin sağlam dijital altyapısı olduğu için bu süreci iyi geçtik. Herhangi bir aksama meydana gelmedi. Bu bizim açımızdan fevkalade önemli bir sınavdı." Eğitimin tamamen dijital hale getirilmesinin sakıncalar doğuracağını düşündüğünü belirten Özvar, bu sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu. Özvar, panel sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki gelecek iş birliklerine dair bilgiler paylaştı. Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildiren Özvar şunları söyledi: "İki ülkenin anlaşması ile bir yüksek öğretim kurumunun hayata geçirilmesi ciddi çalışmalar gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan'da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada vardır ama ben bilmiyorum. Yeni bir model ile bu yükseköğretim kurumumuz hayata geçirilecek." Özvar, üniversite kurulması planının iki ülke devlet başkanlarının ortak isteğiyle hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211116/yok-baskani-ozvar-tip-egitiminin-ve-ogrencilerin-2-planda-kaldigini-tespit-ettigimiz-yerler-mevcut-1050868875.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051371176_4:0:1071:800_1920x0_80_0_0_ae4eda7df0ec06a6b853b9acf410baca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, azerbaycan, yök, üniversite, pandemi, erol özvar

Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak

14:11 02.12.2021 (güncellendi: 14:15 02.12.2021)
© AA / Resul RehimovYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA / Resul Rehimov
Abone ol
YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nce (UNEC) düzenlenen Ekonomi Forumu'na (UEF Bakü 2021) katıldı.
Forum kapsamında düzenlenen 'Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim' konulu panelde izleyicilerin sorularını yanıtlayan Özvar, salgın dönemindeki eğitim faaliyetleri konusunda görüşlerini paylaştı: "Türk üniversiteler salgın döneminde iyi sınav verdi. Tüm üniversitelerinde dersler dijital hale getirildi. Hem devlet hem özel üniversitelerimizin sağlam dijital altyapısı olduğu için bu süreci iyi geçtik. Herhangi bir aksama meydana gelmedi. Bu bizim açımızdan fevkalade önemli bir sınavdı."
Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
TÜRKİYE
YÖK Başkanı Özvar: Tıp eğitiminin ve öğrencilerin 2. planda kaldığını tespit ettiğimiz yerler mevcut
16 Kasım, 20:41
Eğitimin tamamen dijital hale getirilmesinin sakıncalar doğuracağını düşündüğünü belirten Özvar, bu sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Özvar, panel sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki gelecek iş birliklerine dair bilgiler paylaştı.
Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildiren Özvar şunları söyledi: "İki ülkenin anlaşması ile bir yüksek öğretim kurumunun hayata geçirilmesi ciddi çalışmalar gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan'da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada vardır ama ben bilmiyorum. Yeni bir model ile bu yükseköğretim kurumumuz hayata geçirilecek."
Özvar, üniversite kurulması planının iki ülke devlet başkanlarının ortak isteğiyle hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:50İngiltere, Kovid-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi
14:48Düzce'de baba oğul, tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
14:41Vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli yakalandı
14:39Bakan Akar: Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız
14:39Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
14:36Sevgilisinin 'intihar etti' dediği Elif Sinan'ın parmak izine bıçakta rastlanmadı
14:27CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü
14:26Twitter, Rusya'da 4 milyon ruble kadar yeni bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir
14:22FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı sabotajları önledi
14:21'Evde Tek Başına' evi, kapılarını misafirlerine açıyor: Bir ay boyunca Airbnb'den kiralanabilecek
14:17Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: Sigaraya 2 TL zam
14:11Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak
14:11Fransa'da okullarda yaşanan 'akran zorbalığı' suç kapsamına alınıyor
14:08Erbakan: Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım
13:59Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi
13:58CHP'den muhtarlar için kanun teklifi
13:4912 yıldır aranıyordu: Polis, işçi kılığına girerek yakaladı
13:43Koronavirüsle mücadelede ilaç hamlesi: Faz- 2 çalışması tamamlandı
13:43Şili'de keşfedilen yeni dinozor türünde 'silahlı kuyruk' görüldü
13:36Lösemi tanısı konduktan 5 gün sonra koronavirüsten öldü