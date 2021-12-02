https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiye-ile-azerbaycan-ortak-universite-kuracak-1051371086.html

Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak

Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak

YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını açıkladı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:11+0300

2021-12-02T14:11+0300

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yaşam

türkiye

azerbaycan

yök

üniversite

pandemi

erol özvar

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nce (UNEC) düzenlenen Ekonomi Forumu'na (UEF Bakü 2021) katıldı. Forum kapsamında düzenlenen 'Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim' konulu panelde izleyicilerin sorularını yanıtlayan Özvar, salgın dönemindeki eğitim faaliyetleri konusunda görüşlerini paylaştı: "Türk üniversiteler salgın döneminde iyi sınav verdi. Tüm üniversitelerinde dersler dijital hale getirildi. Hem devlet hem özel üniversitelerimizin sağlam dijital altyapısı olduğu için bu süreci iyi geçtik. Herhangi bir aksama meydana gelmedi. Bu bizim açımızdan fevkalade önemli bir sınavdı." Eğitimin tamamen dijital hale getirilmesinin sakıncalar doğuracağını düşündüğünü belirten Özvar, bu sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu. Özvar, panel sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki gelecek iş birliklerine dair bilgiler paylaştı. Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildiren Özvar şunları söyledi: "İki ülkenin anlaşması ile bir yüksek öğretim kurumunun hayata geçirilmesi ciddi çalışmalar gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan'da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor. Böyle bir model belki dünyada vardır ama ben bilmiyorum. Yeni bir model ile bu yükseköğretim kurumumuz hayata geçirilecek." Özvar, üniversite kurulması planının iki ülke devlet başkanlarının ortak isteğiyle hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211116/yok-baskani-ozvar-tip-egitiminin-ve-ogrencilerin-2-planda-kaldigini-tespit-ettigimiz-yerler-mevcut-1050868875.html

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türkiye, azerbaycan, yök, üniversite, pandemi, erol özvar