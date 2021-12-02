https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-yeni-zammi-duyurdu-sigaraya-2-tl-zam-1051371273.html

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: Sigaraya 2 TL zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: Sigaraya 2 TL zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:17+0300

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ekonomi

sigara

zam

türkiye tekel bayileri platformu

tekel

tekel bayi

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'den sigaraya zam geldiğini duyurdu.Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı ve "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211202/van-valisi-ekmek-zammini-onaylamadi-krizi-firsata-cevirip-toplumda-panik-yaratmaya-gerek-yok-1051364404.html

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