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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-yeni-zammi-duyurdu-sigaraya-2-tl-zam-1051371273.html
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: Sigaraya 2 TL zam
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: Sigaraya 2 TL zam
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:17+0300
2021-12-02T14:17+0300
2021-12-02T14:17+0300
ekonomi
sigara
zam
türkiye tekel bayileri platformu
tekel
tekel bayi
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'den sigaraya zam geldiğini duyurdu.Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı ve "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/van-valisi-ekmek-zammini-onaylamadi-krizi-firsata-cevirip-toplumda-panik-yaratmaya-gerek-yok-1051364404.html
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sigara, zam, türkiye tekel bayileri platformu, tekel, tekel bayi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: Sigaraya 2 TL zam
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'den sigaraya zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, zammın gerekçesini "
maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı ve " " dedi. 2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek