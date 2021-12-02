https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiyeden-guney-kibrisa-tepki-kimin-gerginlikten-yana-oldugu-bir-kez-daha-goruldu-1051391397.html

Türkiye'den Güney Kıbrıs'a tepki: Kimin gerginlikten yana olduğu bir kez daha görüldü

Türkiye'den Güney Kıbrıs'a tepki: Kimin gerginlikten yana olduğu bir kez daha görüldü

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T21:49+0300

2021-12-02T21:49+0300

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türkiye

doğu akdeniz

katar

güney kıbrıs

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Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun ExxonMobil - Katar Petrolleri Ortaklığı’ndan Oluşan Konsorsiyuma 5. Parselde doğalgaz arama izni verdiği yönünde basına yansıyan haberler hakkındaki soruya verdiği cevabı paylaştı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil – Katar Petrolleri Ortaklığı’na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz’de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir. Sözkonusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir. Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir."

türkiye

katar

güney kıbrıs

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doğu akdeniz, katar, güney kıbrıs