https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiyenin-en-buyuk-limonu-2-kilo-40-gram-1051387955.html

Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T20:09+0300

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türkiye

mersin

silifke

limon

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Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan’ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211115/-kasanin-fiyati-icindeki-limonu-gecti--1050813336.html

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mersin, silifke, limon