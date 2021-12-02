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https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiyenin-en-buyuk-limonu-2-kilo-40-gram-1051387955.html
Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
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mersin
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Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan’ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211115/-kasanin-fiyati-icindeki-limonu-gecti--1050813336.html
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mersin, silifke, limon

Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

20:09 02.12.2021
© İHA / MURAT ŞENGİ-AW480880Mersin'in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı
Mersin'in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA / MURAT ŞENGİ-AW480880
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Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.
Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu.

Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan’ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.
Limon fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
15 Kasım, 14:39
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