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https://tr.sputniknews.com/20211202/turkiyenin-en-buyuk-limonu-2-kilo-40-gram-1051387955.html
Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T20:09+0300
2021-12-02T20:09+0300
2021-12-02T20:09+0300
türkiye
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silifke
limon
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Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan’ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211115/-kasanin-fiyati-icindeki-limonu-gecti--1050813336.html
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Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.
Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği
limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan’ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.