https://tr.sputniknews.com/20211202/twitter-rusyada-4-milyon-ruble-kadar-yeni-bir-para-cezasiyla-karsi-karsiya-kalabilir-1051371888.html

Twitter, Rusya'da 4 milyon ruble kadar yeni bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir

Twitter, Rusya'da 4 milyon ruble kadar yeni bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Rusya’da yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 4 milyon ruble kadar (54 bin dolar) yeni bir para cezasına... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:26+0300

2021-12-02T14:26+0300

2021-12-02T14:30+0300

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para cezası

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Moskova’da mahkemeye Rusya İdari Suçlar Kanunu’nun yasaklı içeriklerin silinmesiyle ilgili maddesi uyarınca Twitter’a karşı hazırlanan yeni bir idari protokol sunuldu. Buna göre sosyal paylaşım sitesi toplamda 4 milyon ruble kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.Rusya’nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor’un Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Google, Facebook ve Twitter’ın hala 5 bin 500 yasaklı içeriği silmediğini, bugün itibarıyla bu sitelere 140 milyonun üzerinde ceza kesilmiş olduğunu söyledi.Silinmesi istenenler arasında toplumsal veya dini anlaşmazlıkları kışkırtabilecek, uyuşturucu kullanımı ve intihara özendirici içerikler yer alıyor.Subbotin, bu gerekçeyle Twitter’a karşı yavaşlatma tedbirini uyguladıklarını, mahkeme üzerinden de para cezası uygulandığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211129/rusya-yasakli-icerikleri-silmeyen-twitteri-yavaslatmayi-surdurecek--1051251318.html

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twitter , rusya, para cezası