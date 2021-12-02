https://tr.sputniknews.com/20211202/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ve-borrell-rusyaya-yaptirimlari-gorustu-1051375944.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Borrell, Rusya'ya yaptırımları görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Borrell, Rusya'ya yaptırımları görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Moskova'nın yeni bir saldırı başlatması halinde Rus ekonomisini vuracak yaptırımlarla ilgili çalışmaları hızlandırmak... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T15:39+0300

2021-12-02T15:39+0300

2021-12-02T15:39+0300

dünya

rusya

ukrayna

avrupa birliği

josep borrell

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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ABD ve NATO'nun Rusya'ya yönelttiği, Ukrayna sınırındaki askeri varlığın artırıldığına dair iddialar sıklaşırken Kiev ve Brüksel, olası bir askeri faaliyette Rusya'ya yaptırım uygulanması için çalışmalara başladı.Twitter hesabından yaptığı açıklamada Stockholm'deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Borrell'le bir araya geldiğini duyuran Kuleba, "Rusya'yı caydırma ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık başlatmaya karar vermesi halinde Rus ekonomisini vurabilecek belirli ekonomik kısıtlamalar üzerindeki çalışmaları hızlandırma ihtiyacını istişare ettik" dedi.

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avrupa birliği

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rusya, ukrayna, avrupa birliği, josep borrell, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba