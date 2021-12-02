https://tr.sputniknews.com/20211202/ukrayna-lideri-zelenskiy-rusyayla-dogrudan-diyalogdan-korkmuyoruz-1051353071.html
Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya’yla doğrudan diyalogdan korkmuyoruz
Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya’yla doğrudan diyalogdan korkmuyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’yla doğrudan diyalog olmadan Donbass’taki çatışmayı bitirmenin mümkün olmayacağını belirtti. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T00:08+0300
2021-12-02T00:08+0300
2021-12-02T00:10+0300
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ukrayna
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunduğu ülkenin iç ve dış işlerine ilişkin mektubunda, “Onlarla (Rusya) doğrudan diyalogdan korkmuyorum. Doğrudan diyalogdan korkmuyoruz. Hangi Avrupa ülkelerinin Ukrayna’yı desteklediğini biliyoruz, bu gerçek, onlara minnettarız. Hangi Avrupa ülkelerinin, Ukrayna’ya ve bağımsızlığımıza destek veriyormuş gibi görünmeye çalıştığını da biliyoruz” ifadesini kullandı.Ordu dışında hiç kimselerin Ukrayna’yı korumayacağını kaydeden Zelenskiy, “Ordumuz olmadan savaşı durduramayacağımızı da kabul etmeliyiz. Ama Rusya’yla doğrudan görüşmeler olmadan da savaşı durduramayacağımız gerçeğini söylemeliyiz ve bugün tüm dış partnerlerimiz bunu kabul etti” dedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass’taki savaşın Ukrayna’nın iç savaşı olduğunu kaydetmişti. Rusya’yı, bu çatışmada taraf olarak gösterme çabalarından haberdar olduklarını söyleyen Peskov, “Donbass’taki savaşı, ancak Ukraynalıların Ukraynalılarla müzakereleri yoluyla durdurmak mümkün” ifadesini kullanmıştı.Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya’nın, Donbass’taki sorunun çözümünde Ukrayna’ya yardım etmek için mümkün olan her şey yaptığını vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/kievde-zelenskiye-karsi-binlerce-kisilik-protesto-1051352934.html
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Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya’yla doğrudan diyalogdan korkmuyoruz
00:08 02.12.2021 (güncellendi: 00:10 02.12.2021)
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’yla doğrudan diyalog olmadan Donbass’taki çatışmayı bitirmenin mümkün olmayacağını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunduğu ülkenin iç ve dış işlerine ilişkin mektubunda, “Onlarla (Rusya) doğrudan diyalogdan korkmuyorum. Doğrudan diyalogdan korkmuyoruz. Hangi Avrupa ülkelerinin Ukrayna’yı desteklediğini biliyoruz, bu gerçek, onlara minnettarız. Hangi Avrupa ülkelerinin, Ukrayna’ya ve bağımsızlığımıza destek veriyormuş gibi görünmeye çalıştığını da biliyoruz” ifadesini kullandı.
Ordu dışında hiç kimselerin Ukrayna’yı korumayacağını kaydeden Zelenskiy, “Ordumuz olmadan savaşı durduramayacağımızı da kabul etmeliyiz. Ama Rusya’yla doğrudan görüşmeler olmadan da savaşı durduramayacağımız gerçeğini söylemeliyiz ve bugün tüm dış partnerlerimiz bunu kabul etti” dedi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass’taki savaşın Ukrayna’nın iç savaşı olduğunu kaydetmişti. Rusya’yı, bu çatışmada taraf olarak gösterme çabalarından haberdar olduklarını söyleyen Peskov, “Donbass’taki savaşı, ancak Ukraynalıların Ukraynalılarla müzakereleri yoluyla durdurmak mümkün” ifadesini kullanmıştı.
Kremlin Sözcüsü ayrıca Rusya’nın, Donbass’taki sorunun çözümünde Ukrayna’ya yardım etmek için mümkün olan her şey yaptığını vurgulamıştı.