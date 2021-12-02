https://tr.sputniknews.com/20211202/umit-ozdag-vatandaslik-alan-suriyelilerin-ilk-10-sene-oy-kullanamamasi-icin-yasa-teklifi-verecegiz-1051394170.html

Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz

Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Türkiye'nin örtülü bir istila altında' olduğunu, şehirlerin demografik yapısının değiştiğini belirterek, "Yasayla... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T23:26+0300

2021-12-02T23:26+0300

2021-12-02T23:29+0300

türkiye

ümit özdağ

türkiye

suriyeliler

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Meclis'te konuşan Özdağ, hükümetin mülteciler konusundaki politikasını eleştirdi.Özdağ, "Uyum Eylem Planı adlı İngilizceden tercüme bir planı yürürlüğe koyan AK Parti, Suriyelilere Türk milletinden sayıları gizlenecek şekilde vatandaşlık vermeye başladı. Mustafa Balbay bu gizlenen belgeyi açığa çıkarttı. Bu belgenin temel hedefini, Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını, Türk milletine kabul ettirmek olarak izah ediyor ve Türk milletinden bahsederken de 'yerel nüfus' diyor" dedi.'En az 900 bin Suriyeliye vatandaşlık vermişler'Özdağ kendi tespitlerine göre 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini belirterek, "Zafer Partisi olarak şimdiye kadar bizim tespit edebildiğimiz en az 900 bin Suriyeliye vatandaşlık vermişler. Türk halkının desteğini kaybeden Erdoğan'ın, vatandaşlık vererek Suriyeli oylarıyla seçimi kazanmak gibi bir yola başvuracağı görünüyor" şeklinde konuştu.Özdağ şöyle konuştu:

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ümit özdağ, türkiye, suriyeliler