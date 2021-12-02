https://tr.sputniknews.com/20211202/umraniyedeki-scooter-kazasi-hafif-ticari-aracinin-kapisini-acan-sofore-6-yil-hapis-talebi-1051365299.html

Ümraniye'deki scooter kazası: Aracının kapısını aniden açan şoföre 6 yıl hapis talebi

Ümraniye'deki scooter kazası: Aracının kapısını aniden açan şoföre 6 yıl hapis talebi

Ümraniye'de geçen ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya’nın İETT otobüsün altında kalarak ölmesine neden... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T12:28+0300

2021-12-02T12:28+0300

2021-12-02T12:28+0300

türkiye

ümraniye

araba

ölüm

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elektrikli scooter

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Rıza Öndil’in park halindeki aracının kapısını açtığı, scooter kullanan İlknur Akkaya’nın da şüphelinin aracının aniden açılan kapısına çarparak dengesini kaybettiği ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede, İETT şoförü Mehmet Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtilirken, şüpheli Rıza Öndil’in alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği hatırlatıldı.Kazaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda olayda hayatını kaybeden İlknur Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.’nin kusursuz olduğu bildirilirken, şüpheli Rıza Öndil’in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Öndil’in olay tarihi olan 26 Ekim 2021’de park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat ettiği belirtilen olayda, şüpheli Öndil’in "Taksirle öldürme" suçuna işlediği ifade edildi.İddianamede şüpheli Rıza Öndil’in "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Öndil, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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