Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Kremlin: Zelenskiy'in Kırım'la ilgili açıklamaları, Rusya'ya yönelik doğrudan tehdit
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/umraniyedeki-scooter-kazasi-hafif-ticari-aracinin-kapisini-acan-sofore-6-yil-hapis-talebi-1051365299.html
Ümraniye'deki scooter kazası: Aracının kapısını aniden açan şoföre 6 yıl hapis talebi
Ümraniye'deki scooter kazası: Aracının kapısını aniden açan şoföre 6 yıl hapis talebi
Ümraniye'de geçen ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya’nın İETT otobüsün altında kalarak ölmesine neden... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T12:28+0300
2021-12-02T12:28+0300
türkiye
ümraniye
araba
ölüm
scooter
hapis cezası
kaza
hapis istemi
hapis
elektrikli scooter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051365274_0:0:640:359_1920x0_80_0_0_c5612501aacd5813f4ba90f8c71c2b7e.jpg
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Rıza Öndil’in park halindeki aracının kapısını açtığı, scooter kullanan İlknur Akkaya’nın da şüphelinin aracının aniden açılan kapısına çarparak dengesini kaybettiği ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede, İETT şoförü Mehmet Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtilirken, şüpheli Rıza Öndil’in alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği hatırlatıldı.Kazaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda olayda hayatını kaybeden İlknur Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.’nin kusursuz olduğu bildirilirken, şüpheli Rıza Öndil’in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Öndil’in olay tarihi olan 26 Ekim 2021’de park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat ettiği belirtilen olayda, şüpheli Öndil’in "Taksirle öldürme" suçuna işlediği ifade edildi.İddianamede şüpheli Rıza Öndil’in "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Öndil, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20211125/ehliyetsiz-surucu-kaza-yapti-5-cocuk-yaralandi-1051126107.html
türkiye
ümraniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051365274_57:0:537:360_1920x0_80_0_0_0476037cda9ca5e46f2571bc2acd66e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümraniye, araba, ölüm, scooter, hapis cezası, kaza, hapis istemi, hapis, elektrikli scooter

Ümraniye'deki scooter kazası: Aracının kapısını aniden açan şoföre 6 yıl hapis talebi

12:28 02.12.2021
© DHAÜmraniye'deki scooter kazası: Hafif ticari aracının kapısını açan şoföre 6 yıl hapis talebi
Ümraniye'deki scooter kazası: Hafif ticari aracının kapısını açan şoföre 6 yıl hapis talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© DHA
Abone ol
Ümraniye'de geçen ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya’nın İETT otobüsün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Öndil hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda şüpheli Öndil’in birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Rıza Öndil’in park halindeki aracının kapısını açtığı, scooter kullanan İlknur Akkaya’nın da şüphelinin aracının aniden açılan kapısına çarparak dengesini kaybettiği ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybettiği anlatıldı.
İddianamede, İETT şoförü Mehmet Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtilirken, şüpheli Rıza Öndil’in alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği hatırlatıldı.
Kazaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda olayda hayatını kaybeden İlknur Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.’nin kusursuz olduğu bildirilirken, şüpheli Rıza Öndil’in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Şüpheli Öndil’in olay tarihi olan 26 Ekim 2021’de park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat ettiği belirtilen olayda, şüpheli Öndil’in "Taksirle öldürme" suçuna işlediği ifade edildi.
İddianamede şüpheli Rıza Öndil’in "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Tutuklu şüpheli Öndil, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 5 çocuk yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
YAŞAM
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 5 çocuk yaralandı
25 Kasım, 01:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:19İstanbul'a bin adet lale dikilecek
13:15Abe, Tayvan konusunda ABD Başkanı gibi konuştu: Çin 'Başınız kanlı biçimde ezilir' dedi
13:13Yeraltı mantar ağları ilk defa haritalanacak: Ekosistemler 8 kat daha fazla karbon depolayabiliyor
13:11Okul bahçesine giren pitbull, 5 öğrenciyi yaraladı
13:06Kremlin: Zelenskiy'in Kırım'la ilgili açıklamaları, Rusya'ya yönelik doğrudan tehdit
13:0419 gündür kayıp olan Kübra Ekin’in son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı
13:01Eski sevgilisi tarafından silahlı ve usturalı saldırıya uğrayan kadın: Her sene ölümden dönüyorum
13:00Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2021 yılında 11 bin 958 gıda işletmesine ceza
12:56Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı, hastaneye kaldırıldı
12:52Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu
12:43İstanbul Eczacı Odası: Bulunamayan ilaçların sorumlusu değil mağduruyuz
12:43Zerzevan Kalesi’nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu
12:39İngilizce öğretmeni bunalıma girdi, kelepçeyle hastaneye kaldırıldı
12:38Duran Kalkan'ın koruması yakalanarak Türkiye'ye getirildi
12:33'Dünya genelinde 1 milyardan fazla engelli bulunuyor': Yüzde 80'i, gelişmekte olan ülkelerde
12:31Araştırma: Elektronik sigara kullanan erkeklerin sertleşme sorunu riski iki kat daha fazla
12:28Ümraniye'deki scooter kazası: Aracının kapısını aniden açan şoföre 6 yıl hapis talebi
12:24Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak
12:23Düğün sahibinin evine atıyla girdi, balkona çıktı
12:23Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar