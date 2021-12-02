Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Kremlin: Zelenskiy'in Kırım'la ilgili açıklamaları, Rusya'ya yönelik doğrudan tehdit
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/van-valisi-ekmek-zammini-onaylamadi-krizi-firsata-cevirip-toplumda-panik-yaratmaya-gerek-yok-1051364404.html
Van Valisi, ekmek zammını onaylamadı: 'Krizi fırsata çevirip toplumda panik yaratmaya gerek yok'
Van Valisi, ekmek zammını onaylamadı: 'Krizi fırsata çevirip toplumda panik yaratmaya gerek yok'
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği bünyesinde kurulan komisyonun aldığı ekmeğin 2,5 liradan... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T12:12+0300
2021-12-02T12:13+0300
türkiye
van
ekmek
açıklama
ret
zam
vali
mehmet emin bilmez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049884779_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_5d9ea15e5736579c548de4c820f925bd.jpg
Van'da ekmek zammı ile ilgili Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen komisyon, ekmeğin 2.5 liradan satılması için karar aldı. Bu karar sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez açıklama yaparak, zam talebini kabul etmediklerini belirtti. Zammı onaylamadıklarını ve odayı da uyardıklarını söyleyen Vali Bilmez, şu ifadeleri kullandı:"Fırıncılar zam istediler, kabul etmedik. Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü buraya geldi. 5 fabrikamıza istedikleri kadar buğday verebileceklerini, stoklarının fazlasıyla dolu olduğunu söyledi. Buradaki fabrikalarla, esnafa çuvalı 185 liradan ödemeyi tahakkuk edeceklerini belirtti. Bu fiyatın üstünde fırıncı esnafına un satarlarsa onun buğdayını kesecekler. Bu da piyasanın neredeyse yarı yarıya fiyatı demek. Onun için biz zammı onaylamadık ve odayı da uyardık. Ekonomik dengeler oturduğunda bu konuyu bir daha görüşürüz. Şu an Toprak Mahsulleri Ofisi’nin desteklediği 5 fabrikamız var. Bugün 5 fabrikayı bir araya getirdik. Ofis bütün buğday ihtiyaçlarını karşılayacak. Onlar da taahhüt imzalamışlar. Üreticiye 185- 183 liradan unu satacaklarını taahhüt etmişler. Biz de bu fiyatları sürekli kontrol edeceğiz. Taahhütlerine uymazlarsa ofis desteğinden yoksun kalacaklar. Bir sondaki partide kendilerini mal verilmeyecek. Onun için kimse vatandaşımızı mağdur etmesin.Bölgemiz ekonomik anlamda düşük verilerin çok olduğu bir bölge. Ekmek, giderler arasında en büyük kalemi oluşturuyor. Onun için kimse vatandaşımızın ekmeğiyle oynamasın. Bütün fırıncılarımızı ve fabrikalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Onlar da vatandaşımızı desteklesinler. İlerdeki süreçte fiyat tevzi edilmesi gerekirse o zaman oturur değerlendiririz.Her fabrikaya biner ton un verildi. Ne kadar talepleri varsa bundan sonra da karşılanacak. Ekmeğin 2.5 liradan satılmasını onaylamadık. Bu krizi fırsata çevirip toplumda bir panik yaratmaya ihtiyaç yok. Buğday stoğumuzda bir sıkıntı yok."
https://tr.sputniknews.com/20211130/edirnede-ekmek-zammi-tartismasi-burasi-farkli-bir-cumhuriyet-mi-125-lira-istiyorsun-1051304925.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049884779_144:0:2357:1660_1920x0_80_0_0_30dbfb297ddfd802048b6b08d2aa423b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van, ekmek, açıklama, ret, zam, vali, mehmet emin bilmez

Van Valisi, ekmek zammını onaylamadı: 'Krizi fırsata çevirip toplumda panik yaratmaya gerek yok'

12:12 02.12.2021 (güncellendi: 12:13 02.12.2021)
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© İHA
Abone ol
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği bünyesinde kurulan komisyonun aldığı ekmeğin 2,5 liradan satılma kararını onaylamadı. Bilmez, "Bu krizi fırsata çevirip toplumda bir panik yaratmaya ihtiyaç yok. Buğday stoğumuzda bir sıkıntı yok" dedi.
Van'da ekmek zammı ile ilgili Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen komisyon, ekmeğin 2.5 liradan satılması için karar aldı.
Bu karar sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez açıklama yaparak, zam talebini kabul etmediklerini belirtti. Zammı onaylamadıklarını ve odayı da uyardıklarını söyleyen Vali Bilmez, şu ifadeleri kullandı:
"Fırıncılar zam istediler, kabul etmedik. Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü buraya geldi. 5 fabrikamıza istedikleri kadar buğday verebileceklerini, stoklarının fazlasıyla dolu olduğunu söyledi. Buradaki fabrikalarla, esnafa çuvalı 185 liradan ödemeyi tahakkuk edeceklerini belirtti. Bu fiyatın üstünde fırıncı esnafına un satarlarsa onun buğdayını kesecekler. Bu da piyasanın neredeyse yarı yarıya fiyatı demek. Onun için biz zammı onaylamadık ve odayı da uyardık. Ekonomik dengeler oturduğunda bu konuyu bir daha görüşürüz. Şu an Toprak Mahsulleri Ofisi’nin desteklediği 5 fabrikamız var. Bugün 5 fabrikayı bir araya getirdik. Ofis bütün buğday ihtiyaçlarını karşılayacak. Onlar da taahhüt imzalamışlar. Üreticiye 185- 183 liradan unu satacaklarını taahhüt etmişler. Biz de bu fiyatları sürekli kontrol edeceğiz. Taahhütlerine uymazlarsa ofis desteğinden yoksun kalacaklar. Bir sondaki partide kendilerini mal verilmeyecek. Onun için kimse vatandaşımızı mağdur etmesin.
Bölgemiz ekonomik anlamda düşük verilerin çok olduğu bir bölge. Ekmek, giderler arasında en büyük kalemi oluşturuyor. Onun için kimse vatandaşımızın ekmeğiyle oynamasın. Bütün fırıncılarımızı ve fabrikalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Onlar da vatandaşımızı desteklesinler. İlerdeki süreçte fiyat tevzi edilmesi gerekirse o zaman oturur değerlendiririz.
Her fabrikaya biner ton un verildi. Ne kadar talepleri varsa bundan sonra da karşılanacak. Ekmeğin 2.5 liradan satılmasını onaylamadık. Bu krizi fırsata çevirip toplumda bir panik yaratmaya ihtiyaç yok. Buğday stoğumuzda bir sıkıntı yok."
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
EKONOMİ
Edirne'de ekmek zammı tartışması: 'Burası farklı bir cumhuriyet mi 12.5 lira istiyorsun?'
30 Kasım, 20:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:19İstanbul'a bin adet lale dikilecek
13:15Abe, Tayvan konusunda ABD Başkanı gibi konuştu: Çin 'Başınız kanlı biçimde ezilir' dedi
13:13Yeraltı mantar ağları ilk defa haritalanacak: Ekosistemler 8 kat daha fazla karbon depolayabiliyor
13:11Okul bahçesine giren pitbull, 5 öğrenciyi yaraladı
13:06Kremlin: Zelenskiy'in Kırım'la ilgili açıklamaları, Rusya'ya yönelik doğrudan tehdit
13:0419 gündür kayıp olan Kübra Ekin’in son görüştüğü kişiler emniyete çağrıldı
13:01Eski sevgilisi tarafından silahlı ve usturalı saldırıya uğrayan kadın: Her sene ölümden dönüyorum
13:00Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2021 yılında 11 bin 958 gıda işletmesine ceza
12:56Mağazadan istediği su çamaşır suyu çıktı, hastaneye kaldırıldı
12:52Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu
12:43İstanbul Eczacı Odası: Bulunamayan ilaçların sorumlusu değil mağduruyuz
12:43Zerzevan Kalesi’nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu
12:39İngilizce öğretmeni bunalıma girdi, kelepçeyle hastaneye kaldırıldı
12:38Duran Kalkan'ın koruması yakalanarak Türkiye'ye getirildi
12:33'Dünya genelinde 1 milyardan fazla engelli bulunuyor': Yüzde 80'i, gelişmekte olan ülkelerde
12:31Araştırma: Elektronik sigara kullanan erkeklerin sertleşme sorunu riski iki kat daha fazla
12:28Ümraniye'deki scooter kazası: Aracının kapısını aniden açan şoföre 6 yıl hapis talebi
12:24Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak
12:23Düğün sahibinin evine atıyla girdi, balkona çıktı
12:23Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar