https://tr.sputniknews.com/20211202/walt-disneye-98-yillik-tarihinde-ilk-kadin-baskan-1051361843.html

Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kadın başkan

Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kadın başkan

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu başkanı seçildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T11:08+0300

2021-12-02T11:08+0300

2021-12-02T11:09+0300

yaşam

abd

kadın

walt disney

susan arnold

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1043794751_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_06302845a82c25fedde39bdc38c4a3e3.jpg

14 yıldır Walt Disney yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Susan Arnold bu yılın sonunda Bob Iger’in yerini alarak 98 yıllık şirketin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak. Arnold, yaptığı açıklamada, yeni görevine adım atarken Disney hissedarlarının uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Bob Chapek ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti. 15 yıldır yürüttüğü Disney üst yöneticiliğinden istifa eden Bob Iger, bu ay sonunda şirketin yönetim kurulu başkanlığından da ayrılıyor. Arnold, daha önce küresel yatırım şirketi Carlyle firmasında yönetici olarak görev alırken, ABD’nin en büyük şirketlerinden bazılarında üst düzey görevlerde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kadın, walt disney, susan arnold