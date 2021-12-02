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Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kadın başkan
Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kadın başkan
Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu başkanı seçildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T11:08+0300
2021-12-02T11:09+0300
yaşam
abd
kadın
walt disney
susan arnold
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14 yıldır Walt Disney yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Susan Arnold bu yılın sonunda Bob Iger’in yerini alarak 98 yıllık şirketin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak. Arnold, yaptığı açıklamada, yeni görevine adım atarken Disney hissedarlarının uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Bob Chapek ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti. 15 yıldır yürüttüğü Disney üst yöneticiliğinden istifa eden Bob Iger, bu ay sonunda şirketin yönetim kurulu başkanlığından da ayrılıyor. Arnold, daha önce küresel yatırım şirketi Carlyle firmasında yönetici olarak görev alırken, ABD’nin en büyük şirketlerinden bazılarında üst düzey görevlerde bulundu.
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abd, kadın, walt disney, susan arnold

Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kadın başkan

11:08 02.12.2021 (güncellendi: 11:09 02.12.2021)
© AFP 2021 / Valerie MaconDisney
Disney - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / Valerie Macon
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Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu başkanı seçildi.
14 yıldır Walt Disney yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Susan Arnold bu yılın sonunda Bob Iger’in yerini alarak 98 yıllık şirketin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak.
Arnold, yaptığı açıklamada, yeni görevine adım atarken Disney hissedarlarının uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Bob Chapek ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.
15 yıldır yürüttüğü Disney üst yöneticiliğinden istifa eden Bob Iger, bu ay sonunda şirketin yönetim kurulu başkanlığından da ayrılıyor.
Arnold, daha önce küresel yatırım şirketi Carlyle firmasında yönetici olarak görev alırken, ABD’nin en büyük şirketlerinden bazılarında üst düzey görevlerde bulundu.
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