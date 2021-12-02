https://tr.sputniknews.com/20211202/yasa-disi-yayin-yapan-715-internet-sitesi-kapatildi-1051364703.html

Yasa dışı yayın yapan 715 internet sitesi kapatıldı

Yasa dışı yayın yapan 715 internet sitesi kapatıldı

Denizli'de, yasa dışı yayın yaptıkları belirlenen 715 internet sitesine erişim engeli getirildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T12:21+0300

2021-12-02T12:21+0300

2021-12-02T12:20+0300

türkiye

internet sitesi

yasaklama

kapatma kararı

yasadışı bahis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047994896_0:76:1640:999_1920x0_80_0_0_7bacac206b8ebf45522048b90a2fc326.png

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, internet yoluyla işlenen suçların tespiti ve bunların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 317, fuhuş ve müstehcenlik içeren 304, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık 81, terör örgütü propagandası 10 ve uyuşturucuyu özendirme içerikli de 3 olmak üzere 715 internet sitesinin erişime kapatılması için işlem başlatıldı.Söz konusu internet siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan tedbir gereği erişime engellendi.Açıklamada, "Komutanlığımız; başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele konularında görevlerine artan bir kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

internet sitesi, yasaklama, kapatma kararı, yasadışı bahis