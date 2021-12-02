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https://tr.sputniknews.com/20211202/yasa-disi-yayin-yapan-715-internet-sitesi-kapatildi-1051364703.html
Yasa dışı yayın yapan 715 internet sitesi kapatıldı
Yasa dışı yayın yapan 715 internet sitesi kapatıldı
Denizli'de, yasa dışı yayın yaptıkları belirlenen 715 internet sitesine erişim engeli getirildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T12:21+0300
2021-12-02T12:20+0300
türkiye
internet sitesi
yasaklama
kapatma kararı
yasadışı bahis
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İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, internet yoluyla işlenen suçların tespiti ve bunların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 317, fuhuş ve müstehcenlik içeren 304, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık 81, terör örgütü propagandası 10 ve uyuşturucuyu özendirme içerikli de 3 olmak üzere 715 internet sitesinin erişime kapatılması için işlem başlatıldı.Söz konusu internet siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan tedbir gereği erişime engellendi.Açıklamada, "Komutanlığımız; başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele konularında görevlerine artan bir kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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internet sitesi, yasaklama, kapatma kararı, yasadışı bahis

Yasa dışı yayın yapan 715 internet sitesi kapatıldı

12:21 02.12.2021
© AAbilgisayar
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA
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Denizli'de, yasa dışı yayın yaptıkları belirlenen 715 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, internet yoluyla işlenen suçların tespiti ve bunların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 317, fuhuş ve müstehcenlik içeren 304, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık 81, terör örgütü propagandası 10 ve uyuşturucuyu özendirme içerikli de 3 olmak üzere 715 internet sitesinin erişime kapatılması için işlem başlatıldı.
Söz konusu internet siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan tedbir gereği erişime engellendi.
Açıklamada, "Komutanlığımız; başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele konularında görevlerine artan bir kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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