Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğine NATO müttefikleri de katılıyor
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211202/yeni-safak-yazari-karagul-metin-gurcan-olayi-tekil-bir-durum-degil-siyasi-partiler-de-bunu-yapiyor-1051360515.html
Yeni Şafak yazarı Karagül: Metin Gürcan olayı tekil bir durum değil, siyasi partiler de bunu yapıyor
Yeni Şafak yazarı Karagül: Metin Gürcan olayı tekil bir durum değil, siyasi partiler de bunu yapıyor
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Metin Gürcan'ın 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanmasıyla ilgili olarak “Metin Gürcan olayı tekil bir durum... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T10:21+0300
2021-12-02T10:20+0300
politika
ibrahim karagül
casusluk
metin gürcan
casusluk iddiası
casusluk faaliyeti
yeni şafak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103879/39/1038793941_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71dee4ed8af71f49d126b558faaba9d3.jpg
Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın tutuklanmasının ardından DEVA Partisi’nin ve Genel Başkanı Ali Babacan’ın sorgulanabilir hale geldiğini yazan Karagül, “Türkiye’ye; siyasi darbeler kadar ağır maliyet getiren ekonomik saldırıları yürüten çokuluslu çevrelerle bağlantıları, partinin üzerindeki FETÖ şaibesi, asla ‘yerli’ olmayan parti karakteri, asla Türkiye’nin çıkarlarını öncelemeyen vesayetçi kimliği, Babacan’ın partisinde başka ne tür insanların yuvalandığına dair çok güçlü bir şüphe uyandırdı” dedi.Babacan’ın 'misyonunun tehlikeli olduğunu' yazan Karagül, “Kişisel olarak Ali Babacan’ı samimi bulmuyorum. Riyakârlık, konuşmalarında kendini hissettiriyor. Söylediği hiçbir şey gerçek değil. Öyle kolay yalan söylüyor ki, bu yalanlar kişisel intikam arzusundan mı kaynaklanıyor, diye düşünüyorum” diye yazdı.Karagül, Babacan’a eleştirilerini sürdürdüğü yazısına özetle şöyle devam etti:“Metin Gürcan olayı tekil bir durum değil. Çok yaygın. Bireylerin ötesinde. İstihbaratın, emniyetin çok ötesinde bir iç tehdit haline geldi. Bıraktık bireyleri, bıraktık örgütleri, siyasi partiler bunu yapıyor artık. Bir milli güvenlik meselesi halini almış.Metin Gürcan olayı bu odaklarda, devletin sinir sisteminde barındırılan bireysel casusluğun çarpıcı bir örneğidir. Bu adamların ne kadar ucuza satıldığının göstergesidir.Ama ben daha korkunç bir şeyden söz ediyorum. Siyasi parti liderleri, siyasi partiler ve benzeri yapılar bunu daha kurumsal şekilde yapıyorlar. Casusluğun çok ötesi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Bir 'iç işgalci' saldırıdır bu.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103879/39/1038793941_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81b496a915e5de3e352a869af7c3be64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibrahim karagül, casusluk, metin gürcan, casusluk iddiası, casusluk faaliyeti, yeni şafak

Yeni Şafak yazarı Karagül: Metin Gürcan olayı tekil bir durum değil, siyasi partiler de bunu yapıyor

10:21 02.12.2021
© Fotoğraf : Twitterİbrahim Karagül
İbrahim Karagül - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Metin Gürcan'ın 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanmasıyla ilgili olarak “Metin Gürcan olayı tekil bir durum değil. Çok yaygın. Bıraktık bireyleri, bıraktık örgütleri, siyasi partiler bunu yapıyor artık. Bir milli güvenlik meselesi halini almış” dedi.
Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın tutuklanmasının ardından DEVA Partisi’nin ve Genel Başkanı Ali Babacan’ın sorgulanabilir hale geldiğini yazan Karagül, “Türkiye’ye; siyasi darbeler kadar ağır maliyet getiren ekonomik saldırıları yürüten çokuluslu çevrelerle bağlantıları, partinin üzerindeki FETÖ şaibesi, asla ‘yerli’ olmayan parti karakteri, asla Türkiye’nin çıkarlarını öncelemeyen vesayetçi kimliği, Babacan’ın partisinde başka ne tür insanların yuvalandığına dair çok güçlü bir şüphe uyandırdı” dedi.
Babacan’ın 'misyonunun tehlikeli olduğunu' yazan Karagül, “Kişisel olarak Ali Babacan’ı samimi bulmuyorum. Riyakârlık, konuşmalarında kendini hissettiriyor. Söylediği hiçbir şey gerçek değil. Öyle kolay yalan söylüyor ki, bu yalanlar kişisel intikam arzusundan mı kaynaklanıyor, diye düşünüyorum” diye yazdı.
Karagül, Babacan’a eleştirilerini sürdürdüğü yazısına özetle şöyle devam etti:
“Metin Gürcan olayı tekil bir durum değil. Çok yaygın. Bireylerin ötesinde. İstihbaratın, emniyetin çok ötesinde bir iç tehdit haline geldi. Bıraktık bireyleri, bıraktık örgütleri, siyasi partiler bunu yapıyor artık. Bir milli güvenlik meselesi halini almış.
Metin Gürcan olayı bu odaklarda, devletin sinir sisteminde barındırılan bireysel casusluğun çarpıcı bir örneğidir. Bu adamların ne kadar ucuza satıldığının göstergesidir.
Ama ben daha korkunç bir şeyden söz ediyorum. Siyasi parti liderleri, siyasi partiler ve benzeri yapılar bunu daha kurumsal şekilde yapıyorlar. Casusluğun çok ötesi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Bir 'iç işgalci' saldırıdır bu.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:37Apple'dan tedarikçilere: iPhone 13'lere talep zayıfladı
11:37‘Amele Pazarı’nda geçim derdi: 25 kg un 130 liraydı, gidene kadar 170 oldu alamadan döndüm
11:33Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğine NATO müttefikleri de katılıyor
11:26Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu
11:25Kılıçdaroğlu'ndan market yöneticilerine mektup: 10 hayatta kalma ürününe zam yapmayın
11:16Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı tutuklandı
11:08Walt Disney’e 98 yıllık tarihinde ilk kadın başkan
11:06Öz Sağlık-İş Sendikası: Hekimlere yapılan zamdan sağlık işçileri de faydalansın
11:01Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: 'Düşme anında canlıydı'
10:511. sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
10:49Lukaşenko: Rusya ile entegrasyonumuz konusunda sınır yok
10:39Trump: 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan bir şeyler olacak
10:35Google'dan Türkiye'ye 150 milyar TL katkı
10:30Otomobil satışları kasımda yüzde 33.2 azaldı
10:21Yeni Şafak yazarı Karagül: Metin Gürcan olayı tekil bir durum değil, siyasi partiler de bunu yapıyor
10:13Spotify ve Apple Music yılın en çok dinlenenlerini açıkladı
10:06Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'Omicron' uyarısı: Çok sayıda mutasyon içeriyor, aşılardan kaçabilir
10:02İş değiştirene ilişkin emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal anlamına gelmez
09:56Gaziantep'te bebeğini döven Yunus Göç: 'Ağladığında boğazını sıkacaksın, öyle çırpınıp kalacak'
09:47Eski çalışanını istismar etmekle suçlanan Avustralyalı bakan istifa etti